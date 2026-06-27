La nueva conducción de la UNCo mostró a todo su equipo y anticipó los ejes de gestión

El flamante rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera ya conformaron el gabinete que los va acompañar en la gestión y que sumirá el 1 de julio.

Con la designación oficial de su gabinete, la nueva conducción de l a Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) comenzó a delinear el perfil que buscará imprimirle a la institución durante los próximos cuatro años. La gestión encabezada por el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera apuesta por una combinación de experiencia y renovación generacional, una mayor participación del personal no docente en espacios de decisión y un fuerte proceso de modernización tecnológica, además de reforzar el vínculo con los gobiernos locales de Neuquén y Río Negro.

El Consejo Superior aprobó a las y los secretarios que integrarán el gabinete universitario desde el 1 de julio. Las nuevas autoridades asumieron formalmente el 12 de junio y el equipo ya comenzó a mantener reuniones con el personal para organizar el trabajo que continuará después del receso académico de invierno.

"Nosotros venimos trabajando el gabinete hace tiempo, porque si no, no te presentás en una fórmula", explicó Higuera en diálogo con LM Neuquén .

unco4 La vicerrectora de la UNCo, Lorena Higuera.

La vicerrectora sostuvo que la conformación del equipo respondió a tres criterios centrales. El primero fue seleccionar perfiles técnicos y profesionales acordes a cada área. El segundo, impulsar un recambio generacional dentro de la conducción universitaria. El tercero, garantizar representación de distintas unidades académicas e incorporar, por primera vez en cargos estratégicos, a trabajadores no docentes.

"Buscamos perfiles técnicos profesionales en función de cada una de las secretarías. También generar una instancia de cambio generacional, tener representación de la mayor cantidad posible de unidades académicas e incorporar figuras no docentes", resumió.

Un gabinete con representación de toda la universidad

Uno de los aspectos que más destacan las nuevas autoridades es que el gabinete no quedó concentrado en una sola facultad o ciudad, sino que reúne referentes provenientes de distintas unidades académicas.

La Secretaría Académica, considerada uno de los pilares de la gestión, estará encabezada por Marcelo Loaiza, docente de la carrera de Comunicación y con amplia trayectoria en la participación política universitaria.

Para Higuera, su designación está directamente relacionada con uno de los principales objetivos de la nueva gestión. "Uno de nuestros ejes es trabajar las trayectorias académicas de los estudiantes. Marcelo tiene una amplia experiencia y un importante desarrollo de posgrado que aporta mucho a esa área", señaló.

Otra de las áreas estratégicas será Planeamiento y Desarrollo Institucional, que quedó a cargo de Victoria Alfonso.

unco

"Es magíster en Planeamiento y todo su perfil profesional está vinculado al desarrollo institucional. Era la persona indicada para esa secretaría", sostuvo.

En Ciencia y Técnica asumirá Verónica Trpin, investigadora con una extensa trayectoria en el desarrollo científico de la universidad y con experiencia en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS).

Uno de los cambios que la gestión presenta como una señal política es la incorporación de trabajadores no docentes en cargos de máxima responsabilidad.

La Secretaría Económico Financiera -que reemplaza a la antigua Secretaría de Hacienda- estará encabezada por el contador Gabriel Micucci, trabajador de la universidad desde hace casi tres décadas.

"Estamos muy entusiasmados porque nos parece un reconocimiento al personal no docente. Gabriel trabaja hace más de 28 años en la universidad y conoce perfectamente su funcionamiento", explicó Higuera.

La apuesta se repite en otra de las áreas consideradas prioritarias para el futuro inmediato. Enrique Maglietta será el responsable de la Secretaría de Tecnologías de la Información, creada para impulsar uno de los compromisos de campaña de Lopes e Higuera: la modernización tecnológica de la UNCo.

unco2 Christian Lopes, rector de la UNCo.

"Uno de nuestros ejes fue justamente la modernización tecnológica y el desarrollo de sistemas. Hoy algunas facultades utilizan herramientas que otras todavía no tienen y queremos avanzar hacia una universidad mucho más integrada", explicó.

La intención es unificar procesos administrativos, agilizar trámites y digitalizar servicios para estudiantes, docentes y trabajadores.

Violencias, género y bienestar universitario

Otro de los temas que buscará fortalecer la nueva conducción es el bienestar de la comunidad universitaria. Laura Franquelli, proveniente de la Facultad de Humanidades, estará al frente de la Secretaría de Bienestar Universitario.

Según Higuera, su experiencia en políticas de género fue determinante para ocupar ese lugar.

"Tenemos que seguir trabajando en protocolos frente a las violencias sexistas y en la prevención de distintas formas de violencia, pero también abordar otras problemáticas que atraviesan hoy a nuestros estudiantes, como las adicciones", indicó.

La Secretaría General quedó en manos de la abogada Micaela Gomiz, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) y exsecretaria general del gremio ADUNC.

"Su experiencia jurídica, pero también su conocimiento del funcionamiento institucional y sindical fueron indicadores muy importantes para nosotros", afirmó.

La nueva gestión también pretende fortalecer el vínculo entre la universidad y las necesidades concretas de las distintas regiones donde tiene presencia.

Para ello fue designada Gabriela Aschkar al frente de la Secretaría de Extensión. Ingeniera agrónoma e integrante de la Facultad de Ciencias Agrarias, cuenta con una amplia experiencia en articulación institucional dentro de Río Negro.

UNCO (1) Claudio Espinoza

"Nos interesaba una persona con mucho trabajo en vinculación institucional tanto con Neuquén como con Río Negro", explicó Higuera. La intención es que la universidad tenga una presencia más activa junto a municipios, organismos provinciales y organizaciones sociales.

"Ya estamos generando una agenda de reuniones con distintos estamentos de Neuquén y Río Negro y con los municipios. Nos interesa trabajar mucho con los gobiernos locales", adelantó.

Ese vínculo también estará orientado a la oferta académica. La conducción ya trabaja en nuevos proyectos para ampliar carreras y tecnicaturas en distintas regiones.

"Por ejemplo, en el norte neuquino estamos pensando nuevas carreras de grado, pero también tenemos que desarrollar tecnicaturas que respondan a las necesidades de cada territorio", explicó.

Comunicación y relaciones internacionales

Entre las áreas que buscarán mostrar cambios rápidos aparece la Secretaría de Comunicación y Medios, encabezada por Gerardo Bilardo.

Según Higuera, la universidad dio algunos pasos en los últimos años para dinamizar su portal institucional, pero ahora pretende profundizar esa transformación.

"La universidad tenía un portal poco dinámico. En la gestión anterior se avanzó bastante y ahora queremos incorporar nuevos formatos de comunicación, fortalecer las redes sociales y generar una comunicación mucho más cercana", señaló.

Lista 1- UNCo- Lopes- Higuera- rector Gentileza UNCo

En tanto, Franco Lucietto asumirá como subsecretario de Relaciones Internacionales. Su desafío será ampliar los convenios con universidades extranjeras y abrir nuevas oportunidades académicas.

"Trae ideas muy interesantes para generar nuevas vinculaciones internacionales y desarrollar diplomaturas específicas que hoy la universidad no ofrece", explicó la vicerrectora.

Entre esas propuestas aparecen trayectos vinculados con la formación para carreras diplomáticas y nuevos programas conjuntos con instituciones del exterior.

Además del gabinete, el Consejo Superior comenzó a funcionar con una estructura renovada producto de la reforma estatutaria aprobada en 2024 y de la nueva organización institucional sancionada el año pasado, que otorgó mayor representación a distintas unidades académicas.

Para Lopes e Higuera, el nuevo equipo representa el primer paso de una gestión que buscará combinar experiencia, renovación y una universidad con mayor presencia territorial.

"Queremos una universidad moderna, integrada, con mejores sistemas, más cercana a los municipios y con equipos que representen la diversidad que tiene la UNCo", resumió Higuera.