Otra oportunidad: se portó bien durante la domiciliaria y obtuvo la libertad condicional

Un asaltante que protagonizó varios atracos a heladerías neuquinas acumuló causas y castigos no solo en la justicia provincial sino también la federal. Ahora, buscará reinsertarse.

En un primer momento, el asaltante condenado había logrado acceder a una pena de tipo condicional.

Un asaltante neuquino que acumuló varias causas penales en los últimos años hizo buena letra y pudo acceder a la ansiada libertad condicional.

En un primer momento, el delincuente protagonizó una seguidilla de atracos en esta capital que terminaron con una condena de la justicia provincial aunque de tipo condicional.

Uno de los primeros hechos que se le atribuyó ocurrió en el barrio Huiliches, en horas de la tarde. Dos hombres llegaron hasta una farmacia de calle San Martín y se apropiaron de celulares, perfumes y dinero en efectivo.

El atraco ocurrió el 8 de abril de 2021 y, en este caso, el hombre se vio favorecido con una probation y un posterior sobreseimiento.

La audiencia de formulación de cargos al falso abogado se hizo en la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

Más allá de esta primera oportunidad que le brindó la justicia provincial, el hombre no pudo evitar una acusación por un hecho anterior, que tuvo lugar en una heladería de esta capital. El 20 de marzo de 2021, cerca de las 14, el asaltante junto a otra persona, ingresó a un local comercial de calle Belgrano y utilizando un arma de fuego, amenazó al personal que estaba trabajando allí. Redujo a dos empleados y los ató con cinta adhesiva y encerró a una tercera persona en un baño. Luego, sustrajo 6 mil pesos en efectivo de una caja fuerte, pertenencias de los empleados, dos billeteras tipo cartuchera con 3 mil pesos cada una, 3100 pesos de la caja registradora, una notebook y celulares, tras lo cual se dio a la fuga.

Unas semanas después, el 2 de mayo de 2021, aproximadamente a las 12:20, ingresó junto a otra persona no identificada a una heladería de calle San Martín de Neuquén capital y portando un arma de fuego, se apoderó de 4210 pesos en efectivo, un equipo de música portátil, una tablet y una campera, para luego irse del lugar.

Procedimiento abreviado

A la hora de definir su situación ante la justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal (MPF), que estuvo representado por Soledad Rangone, llegó a mediados de 2023 a un acuerdo con la defensa y se realizó un procedimiento abreviado.

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Los delitos que el imputado reconoció haber cometido son robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puedo tenerse por acreditada dos hechos en carácter de coautor.

Otra causa en la justicia federal

Aunque la justicia ordinaria le dio una oportunidad, el delincuente, identificado como Federico José Samuel Beroiza, sumó una causa en la justicia federal y terminó cumpliendo prisión preventiva.

El encierro en la cárcel le sirvió para reflexionar y en un primer momento pudo acceder a la prisión domiciliaria. Y en el inicio de esta semana, tras cumplir gran parte de la pena impuesta, el área de Ejecución de la justicia federal neuquina le comunicó que quedaba en libertad.

La defensa oficial se encargó de impulsar la solicitud y no encontró objeciones de la fiscalía.

Hacer buena letra

A su turno, el juez ratificó el beneficio y solo se limitó a repasar que deberá cumplir pautas de conducta como mantener el domicilio e informar cualquier cambio, someterse al control periódico de los funcionarios que hacen el seguimiento de los condenados y no cometer nuevos delitos.