Rolando Figueroa felicitó a Diego Santilli: la relación entre el gobernador y el nuevo Jefe de Gabinete

Los dirigentes tienen reuniones frecuentes y una agenda de trabajo conjunta. Qué opina Santilli sobre el futuro de Neuquén.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se sumó a los dirigentes que felicitaron públicamente a Diego Santilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Tras la polémica salida de Manuel Adorni , que renunció a su cargo después de tres meses de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, el actual ministro del Interior asumirá este martes en un cargo clave para la Casa Rosada.

A través de su perfil oficial en X, Figueroa publicó una foto junto a Santilli y expresó sus esperanzas de sostener una agenda de trabajo compartida a través del diálogo y el "respeto del federalismo".

Tras la asunción del funcionario como ministro del Interior en noviembre del 2025, ambos políticos mantuvieron una serie de reuniones, tanto en Buenos Aires como en Neuquén, con un doble objetivo. Mientras que el ministro nacional se ocupó de cosechar el respaldo en el Congreso de los bloques provinciales, como La Neuquinidad, para el avance de leyes y reformas claves para los libertarios, desde la provincia reclamaron por aportes nacionales para obras y hasta la cancelación de deudas, como la que tiene ANSES con la caja jubilatoria neuquina.

"Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país", publicó el gobernador de Neuquén en su perfil oficial de X.

Embed Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.



Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el… pic.twitter.com/CD54k9peNx — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 29, 2026

Y continuó: "El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante. Desde Neuquén seguiremos aportando al crecimiento de una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos".

La relación de Rolando Figueroa con Diego Santilli

El flamante Jefe de Gabinete brindó una entrevista exclusiva a LM Neuquén en noviembre de 2025, a pocos días de asumir como ministro del Interior. Allí, Santilli destacó el diálogo fluido que tiene con Figueroa. “Conozco a Rolo hace tiempo, es un gobernador con el que tengo diálogo antes de ser ministro“, dijo y agregó que, a partir de entonces, el contacto con Neuquén iba a ser permanente.

En aquella oportunidad, el funcionario se había llevado una carpeta de pedidos de la provincia, entre los que figuraba la discusión por la coparticipación federal, la redistribución del impuesto a los combustibles y un tema que ahora fue resuelto: la deuda de ANSES con la caja jubilatoria del ISSN.

Figueroa santilli

A siete meses de sus declaraciones, el funcionario demostró un diálogo constante con el gobernador de Neuquén, con quien se encontró en diversas oportunidades tanto en territorio neuquino como en los viajes que hizo Figueroa a Buenos Aires.

En enero de 2026, los dirigentes se reunieron en la residencia El Mesidor de Villa La Angostura. En esa ocasión, Santilli llegó a Neuquén en el marco de una gira por provincias para sumar apoyo a la reforma laboral que impulsaba el gobierno nacional en el Congreso. Figueroa aprovechó para marcar posición: defendió los convenios colectivos de trabajo.

Santilli se llevó de ese encuentro el apoyo al presupuesto de este año, así como también el acompañamiento, en general, al mencionado proyecto de modernización laboral.

figueroa santilli reunion neuquen

En los últimos meses, Santilli y Figueroa se encontraron en dos oportunidades en Buenos Aires. En el primer encuentro, el gobernador de Neuquén destacó el respaldo de Nación al RIGI para el upstream como palanca para el desarrollo de Vaca Muerta. Este régimen de incentivo es considerado un instrumento muy importante para el sector energético, dado que su aplicación en la industria petrolera neuquina tiene impacto directo en la atracción de capitales.

Su reunión más reciente fue a principios de junio. según informó el mandatario neuquino, se abordaron temas de la agenda con el Estado nacional, entre ellos la realización de obras públicas.

“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga”, dijo.

Diego Santilli en Neuquén María Isabel Sánchez

Figueroa sostuvo que “cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia”.

Qué opina Santilli de Neuquén

“Neuquén tiene una cosa única“, dijo Santilli sobre su gira nacional, donde observa las potencialidades, pero también los contrastes entre las distintas jurisdicciones argentinas.

“Es mi primera visita como ministro, pero vengo bastante seguido a Neuquén. Me gusta mucho La Angostura, me gusta Neuquén, bueno, tengo cosas en Neuquén, así que siempre es lindo venir“, señaló el funcionario nacional cuando viajó a Neuquén capital en noviembre para tener su primera reunión oficial con Figueroa.

“Neuquén tiene la segunda reserva de gas del mundo. Tiene una reserva de petróleo monumental. Acá se nota la inversión, el desarrollo“, dijo y aclaró que, más allá del renombre que tiene Vaca Muerta a nivel país, notó el interés de Figueroa por desarrollar otras actividades económicas para ampliar la matriz productiva.

Diego Santilli en Neuquén Maria Isabel Sanchez

“Algo que el gobernador manifestaba es que está tratando de tener la matriz turística también, que es muy importante, por eso toda la infraestructura que quiere desarrollar en la provincia en materia de rutas, pavimentación, un montón de temas que lo lleven a tener otra matriz también, que eso es muy importante, y va a diversificar esa matriz productiva neuquina“, dijo Santilli y añadió: “Obviamente, tiene un valor en la roca de Vaca Muerta, pero ojo que tienen un gobernador que está mirando a otros tipos de actividades que le van a colaborar y ayudar a Neuquén“.

El desafío de Santilli como Jefe de Gabinete

A través de una publicación en la red social X, Santilli agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, adelantó que su gestión estará marcada por el trabajo conjunto y la continuidad de las reformas impulsadas por la administración libertaria.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, expresó el dirigente conocido como “El Colo”.

Embed Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

En su primer mensaje después del anuncio, Santilli remarcó que no piensa su nuevo cargo como un proyecto personal, sino como parte de una tarea compartida dentro del Poder Ejecutivo.

“Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, sostuvo.