Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete tras la polémica salida de Manuel Adorni

El ministro del Interior concurrió en la tarde de este domingo a la Quinta de Olivos donde se reunió con el presidente Javier Milei.

La salida de Manuel Adorn i del gobierno nacional dejó vía libre para que Diego Santilli lo reemplace en la Jefatura de Gabinete . Fue el presidente Javier Milei quien lo confirmó en el cargo al hasta ahora ministro del Interior.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario a través de la red social X (exTwitter).

Oficializaron la designación de Santilli en la tarde de este domingo, casi 24 horas después de la renuncia de Adorni, desgastado por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El "Colo" llegó al Gabinete en octubre de 2025 tras la salida de Francos. Desde su asunción en Interior consolidó un vínculo de confianza con los Milei y se ganó un perfil de articulador con las provincias. El funcionario asumiría el nuevo cargo el próximo martes.

Santilli se convierte en el cuarto jefe de Gabinete de la era Milei, después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni. En su entorno admiten cierta reticencia: el cargo complica su proyección como candidato a gobernador bonaerense.

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La renuncia de Adorni

Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros y dejará el cargo más alto que ocupó en el Gobierno de Javier Milei. La decisión se confirmó este sábado con una carta publicada en redes por el propio funcionario, horas después de que el Presidente regresara de su gira por España.

El exvocero ya tenía redactada la carta de renuncia, según confirmaron fuentes oficiales a distintos medios. En el texto agradece a Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, y enmarca su salida en lo que define como una carnicería mediática en su contra.

También rechaza las acusaciones en su contra. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción", escribe, en referencia a las versiones sobre contratos, sociedades en Uruguay y un supuesto pendrive con dólares que circularon en los últimos meses.

Manuel Adorni

El tono es de reivindicación personal. "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", señala, antes de presentarse como "un ciudadano de a pie" que decidió colaborar con el proyecto libertario.

Sobre el cierre, ratifica su respaldo a Milei y se despide sin autocrítica sobre la causa judicial: dice retirarse "con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones". La carta termina con un agradecimiento directo: "Gracias Javier. Gracias Karina".

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