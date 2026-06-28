El sugestivo mensaje de Patricia Bullrich tras el triunfo de la Selección y la renuncia de Manuel Adorni

La senadora publicó un mensaje en su cuenta de X y tiró más leña al fuego a la interna del Gobierno que está en llamas tras dimisión del Jefe de Gabinete.

Fiel a una costumbre que mantiene desde el inicio del Mundial 2026, Patricia Bullrich celebró en sus redes una nueva victoria de la Selección Argentina . Pero el mensaje no quedó solo en el plano futbolístico: también incluyó una referencia a la renuncia de Manuel Adorni .

Es que, tras le renuncia del Jefe de Gabinete de Ministros, el Gobierno atraviesa horas de mucha tensión y enfrentamiento, es por ello que la publicación de Bullrich se leyó como una nueva y sutil chicana hacia la interna gubernamental .

En su cuenta de X, la jefa de la bancada oficialista en el Senado compartió una foto suya vistiendo la camiseta albiceleste y haciendo el gesto del número "3" con los dedos, en una clara referencia al 3-1 definitivo que el conjunto de Lionel Scaloni le propinó a Jordania.

Aunque, lo que verdaderamente encendió las interpretaciones fue el texto que acompañó la imagen. "Festejemos. Brindemos. Todas buenas. Ahora se vienen partidos importantes. Ahí va la cábala…", escribió la exministra.

Embed Festejemos. Brindemos. Todas buenas. Ahora se vienen partidos importantes.



Ahí va la cábala… pic.twitter.com/vZm0kdLHMo — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2026

Rápidamente, la frase "Todas buenas" capturó la atención del arco político y de los usuarios de la plataforma, quienes la interpretaron como un tiro por elevación tras la renuncia de Adorni, acorralado por escándalos personales y judiciales.

Para muchos, la sugerencia de que "ahora son todas buenas noticias" refuerza la postura que la propia senadora había marcado horas antes, cuando enfatizó que la ética y la confianza debían ser los pilares para profundizar el cambio. Mientras el Gobierno se hamaca en plena transición para definir el nuevo vocero, Bullrich no suelta su cábala futbolera ni tampoco la oportunidad de marcar la cancha internamente.

El mensaje de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni

Pocas horas después de conocerse la eyección del funcionario, Bullrich escribió un mensaje en su cuenta oficial de X para lanzar una definición contundente que resonó con fuerza en los despachos de la Casa Rosada.

Embed La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sentenció la exministra de Seguridad.

La renuncia de Manuel Adorni

Este sábado por la tarde, horas antes del partido de la Selección Argentina frente a Jordania, el Jefe de Gabinete de Ministros presentó su renuncia. La decisión con una carta publicada en redes por el propio funcionario, horas después de que el Presidente Javier Milei regresara de su gira por España.

El propio Milei había asegurado que creía en la honestidad de Adorni, pero también había advertido que, si la Justicia lo considera culpable, lo eyecta “de una patada”.

“La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si lo consideran culpable, lo eyecto y lo vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni”, aseguró al hablar de la situación de Adorni en declaraciones a El Observador, España.

En el documento que publicó, Adorni define su decisión como un quiebre. Sostiene que, por primera vez desde el 10 de diciembre de 2023, va "en contra de sus deseos" y le agradece haber aceptado esta vez su salida.

El exvocero apunta de lleno contra la prensa. Afirma que no puede seguir exponiendo a su familia a lo que llama una "carnicería mediática" y enumera operaciones que, asegura, alcanzaron a su esposa, sus hijos, sus amigos y hasta sus vecinos.

Embed Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

También rechaza las acusaciones en su contra. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción", escribe, en referencia a las versiones sobre contratos, sociedades en Uruguay y un supuesto pendrive con dólares que circularon en los últimos meses.

El tono es de reivindicación personal. "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", señala, antes de presentarse como "un ciudadano de a pie" que decidió colaborar con el proyecto libertario.

Sobre el cierre, ratifica su respaldo a Milei y se despide sin autocrítica sobre la causa judicial: dice retirarse "con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones". La carta termina con un agradecimiento directo: "Gracias Javier. Gracias Karina".