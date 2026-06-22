Patricia Bullrich festejó el triunfo de la Selección Argentina con una foto que provocó bromas y memes

La senadora de La Libertad Avanza chizo una publicación que llamó la atención de miles de usuarios y generó una ola de comentarios irónicos.

El triunfo de la Selección Argentina frente a Austria no solo dejó repercusiones deportivas, sino también políticas. La senadora Patricia Bullrich compartió un mensaje en sus redes sociales para festejar la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni , pero fue la foto con la que acompañó la publicación la que se viralizó y provocó cientos de memes irónicos en las redes sociales.

En la imagen compartida en sus redes sociales, la senadora aparece con la camiseta argentina haciendo la tradicional "V" y acompañó la publicación con el mensaje "V para la victoria" . El gesto no pasó inadvertido entre los usuarios, ya que se trata de uno de los símbolos históricamente asociados al peronismo , espacio político del que formó parte en su juventud antes de iniciar un extenso recorrido por distintas fuerzas y alianzas partidarias.

No es la primera vez que una publicación mundialista de Bullrich genera repercusión. Durante el debut de la Selección Argentina ante Argelia, compartió una foto haciendo el número tres con los dedos y no fueron pocos los que vieron en eso un mensaje dirigido a Karina Milei , con quien mantiene un fuerte enfrentamiento político.

Embed para la victoria pic.twitter.com/sQICWPUBzT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2026

Gustavo Sylvestre y la foto de Patricia Bullrich

El triunfo de la Selección Argentina volvió a desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde el fútbol y la política una vez más quedaron entrelazados en un mismo hilo de comentarios. En este caso, el foco se posó sobre una publicación de Patricia Bullrich, quien celebró la victoria del conjunto nacional.

En un breve mensaje en X, la senadora escribió: “Qué noche increíble…… ¡¡¡Vamos Argentina!!!”, acompañado por una foto en la que se la ve con la camiseta argentina y realizando con la mano el gesto del número tres.

La imagen rápidamente comenzó a circular y a generar interpretaciones cruzadas. En principio, una lectura directa vinculó el gesto al resultado del partido, en el que Argentina marcó tres goles frente a Argelia en una actuación destacada de Lionel Messi y el equipo nacional. Sin embargo, con el correr de las horas, otros usuarios comenzaron a sugerir que el símbolo podía tener un segundo significado, en un contexto político particularmente sensible.

Embed Que noche increíble…… vamos Argentina!!! pic.twitter.com/aFv7MDf90s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 17, 2026

En ese escenario apareció la reacción del conductor de C5N, Gustavo Sylvestre, quien reposteó el mensaje original de Bullrich y agregó un comentario que terminó de encender la polémica digital. “Doble mensaje... por el 3???????”, escribió Gustavo Sylvestre, instalando la idea de que el gesto podría no limitarse únicamente a lo futbolístico.

A partir de esa intervención, la conversación en redes tomó un giro político. Mientras una interpretación sostiene que el número tres alude directamente a los tres goles convertidos por Lionel Messi en el partido ante Argelia, otra lectura —impulsada por el comentario de Gustavo Sylvestre— vincula el gesto con versiones y debates que circulan en el ámbito político en torno a supuestos escándalos y tensiones internas dentro del oficialismo, donde el llamado “3%” asociado a Karina Milei ha sido mencionado en distintos cruces mediáticos y discusiones de agenda.