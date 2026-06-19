Patricia Bullrich habló del nuevo vocero: el palo para Manuel Adorni

En un golpe por elevación al jefe de Gabinete, la dirigente expresó en X sus buenos deseos para con Adrián Ravier.

Patricia Bullrich , senadora de La Libertad Avanza (LLA) y jefa del bloque oficialista, celebró la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. Para la referente libertaria, es un buen para “destrabar” la comunicación.

En un golpe por elevación a Manuel Adorni , el jefe de Gabinete, la dirigente expresó en X sus buenos deseos para el diputado nacional. "Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier”, publicó.

Consideró que el economista en el cargo ayudará a que funcione un área marcada por la situación judicial del ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, precisó.

La senadora fue una de las principales críticas del panorama de Adorni. Fue quien pidió por la aparición de la declaración jurada del funcionario y, además, cuestionó con dureza los argumentos que dio para actualizar su situación patrimonial.

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Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 19, 2026

Las críticas de la exministra aparecieron, inclusive, en la última reunión de mesa política. Allí, en tono amable, le reprochó al jefe de Gabinete su explicación para justificar su riqueza, basada en inversiones en bitcoins olvidadas en un pendrive.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial que reemplaza a Manuel Adorni

En una jornada cargada de movimientos institucionales en el seno del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la designación del economista y académico Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, dejando entonces, y mientras sigue envuelto en polémicas, las comunicaciones oficiales.

Ravier asumirá de este modo la responsabilidad de conducir las habituales conferencias de prensa y coordinar la comunicación oficial de la gestión de Javier Milei.

Adrián Ravier (1)

La decisión terminó de sellarse durante un encuentro clave mantenido en la residencia oficial, donde el ministro coordinador y el mandatario terminaron de pulir los detalles del nombramiento. La llegada de Ravier sería en reemplazo de Javier Lanari, el actual secretario de Comunicación y Prensa.

El propio jefe de Gabinete fue el encargado de formalizar la designación mediante un breve texto publicado en sus redes sociales. "Reunidos en Olivos con el presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial", anunció Adorni.

En el mismo mensaje, el jefe de ministros aprovechó para enviarle un afectuoso saludo de respaldo a quien tomará el control del atril de la Casa de Gobierno: "Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián, querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin".

Ravier es diputado nacional por la provincia de La Pampa en el periodo 2025-2029 y fue director académico de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza (LLA) fundada por Agustín Laje.

Porteño, pero desde hace 15 años radicado en Santa Rosa, capital de La Pampa, Ravier, de 48 años, es Licenciado en Economía recibido en la Universidad de Buenos Aires y presidente de La Libertad Avanza en esa provincia. El año pasado ganó su banca como diputado nacional al encabezar una alianza electoral por la fusión con el PRO.

De estrecho vínculo con Laje, Ravier reemplazará a Adorni como la cara del gobierno para las comunicaciones y las conferencias de prensa.

También es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales.

Para el nuevo vocero, actualmente los dos economistas más influyentes del mundo son Philippe Aghion, premio Nobel de Economía 2025, y Milei; así lo reflejó en un tuit. De hecho, fue coautor junto al actual presidente del libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.