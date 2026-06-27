Diego Santilli suena fuerte para reemplazar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei recibió al funcionario en Olivos para sellar el final de su gestión. En la Casa Rosada ya piensan en el relanzamiento de la gestión.

Tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno , la gran incógnita es quién ocupará la Jefatura de Gabinete . El principal candidato para reemplazarlo es Diego Santilli , actual ministro del Interior, aunque la designación todavía no fue oficializada.

El nombre del "Colo" es el que más consenso reúne en la Casa Rosada. Reporta a Karina Milei , mantiene buena sintonía con el asesor Santiago Caputo y cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich, una de las impulsoras del recambio.

No es el único en carrera. El canciller Pablo Quirno aparece como alternativa y, con menos fuerza, también sonó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , aunque su ascenso liberaría una pelea por la conducción del bloque.

La definición quedó en manos de Javier Milei, que tomó la decisión en consulta permanente con su hermana. La salida de Adorni se precipitó esta semana por la presión judicial y parlamentaria.

El elegido

Si se confirma el desembarco de Santilli, el Ministerio del Interior volvería a quedar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, como ocurría con la dupla Guillermo Francos–Lisandro Catalán hasta 2025.

En ese esquema, trascendió que Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, asumiría como vicejefe de Gabinete y absorbería las funciones de la cartera política. El rango quedará cerrado una vez firmado el decreto de promoción.

El "Colo" llegó al Gabinete en octubre de 2025 tras la salida de Francos. Desde suasunción en Interior consolidó un vínculo de confianza con los Milei y se ganó un perfil de articulador con las provincias.

Karina Milei Santilli

De confirmarse, Santilli se convertiría en el cuarto jefe de Gabinete de la era Milei, después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni. En su entorno admiten cierta reticencia: el cargo complica su proyección como candidato a gobernador bonaerense.

El cronograma que manejan en el Gobierno prevé que el anuncio del sucesor se conozca este domingo. La jura y asunción quedarían para los primeros días de la próxima semana, en un acto pensado como relanzamiento del Gobierno libertario.

El movimiento busca dar una señal de fortaleza política a los mercados y descomprimir la crisis que arrastró el oficialismo durante meses. La continuidad de gran parte del equipo de gestión sería uno de los ejes de la transición.

El reemplazo tiene un peso especial en la Patagonia. Como ministro del Interior, Santilli es el principal interlocutor del Gobierno con los gobernadores, entre ellos el neuquino Rolando Figueroa. Su eventual ascenso reconfiguraría ese canal de diálogo con las provincias.

El detonante llegó desde el Congreso. En el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales tenía previsto tratar la interpelación y en el oficialismo daban por hecho un resultado adverso. A eso se sumó el avance de las causas judiciales sobre el patrimonio del funcionario.

De confirmarse, Santilli se convertiría en el cuarto jefe de Gabinete de la era Milei, después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni.