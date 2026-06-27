Carta de renuncia de Manuel Adorni: qué dice el documento con el que dejó el Gabinete

El exvocero presidencial despidió su gestión con un texto cargado de reproches a la prensa. Defiende su "honorabilidad" y agradece a Javier y Karina Milei.

Manuel Adorni publicó este sábado su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei. el exvocero formaliza su salida de la coordinación ministerial y construye un relato de despedida centrado en su honorabilidad y con acusaciones a la prensa.

Desde el inicio, el funcionario marca el carácter excepcional de la decisión. Asegura que, por primera vez desde el 10 de diciembre de 2023, va "en contra de sus deseos", y agradece que esta vez Milei sí le haya aceptado la renuncia.

El eje del texto es la idea de persecución mediática . Adorni sostiene que soportó ataques que alcanzaron a su esposa, sus hijos, sus amigos y hasta sus vecinos, y que no puede seguir exponiéndolos a lo que define como una «carnicería mediática».

Qué dice la carta de renuncia de Manuel Adorni

En el documento, el exvocero enumera y rechaza una a una las versiones que circularon sobre su patrimonio. Menciona viajes, contratos de su mujer con el Estado, sociedades en Uruguay y un supuesto pendrive "lleno de dólares", todo lo cual presenta como falsedades.

El descargo más fuerte apunta a las acusaciones de corrupción. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción", escribe, en una frase que sintetiza su línea de defensa pública frente a la causa judicial.

La carta también tiene un costado reivindicativo. "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", señala Adorni, antes de describirse como "un ciudadano de a pie" que decidió colaborar con el proyecto libertario.

En el tramo final, el exfuncionario ratifica su lealtad a Milei y niega cualquier autocrítica sobre el expediente que investiga su patrimonio. Dice retirarse "con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones".

Embed Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

El cierre es el pasaje más comentado. Tras agradecer a colaboradores y ministros, Adorni se despide con una frase personal hacia los hermanos Milei: "Gracias Javier. Gracias Karina".

El texto evita toda mención a los hechos concretos que motivaron su salida. No hay referencias a la causa por presunto enriquecimiento ilícito, ni a las compras de tecnología con tarjetas de funcionarios de su área que reveló la prensa en los últimos días.

Esa omisión es, para buena parte de los analistas, la clave de lectura del documento: una despedida que apela a lo emocional y a la idea de víctima, sin abordar el motivo judicial y político que precipitó el final.

El principal candidato a reemplazarlo es el ministro del Interior, Diego Santilli, actual ministro del interior que mantendría esa cartera bajo su órbita.