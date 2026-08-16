Alerta por frío extremo, tormentas, vientos y nevadas: cuáles son las 10 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes diferentes alertas en diferentes zonas. El pronóstico del clima para este domingo.

El SMN emitió una alerta por clima inestable en gran parte del país para este 16 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por clima inestables, ráfagas de vientos y lluvias para para varias zonas de la Argentina.

Según informaron desde el organismo nacional, son diez las provincias argentinas alcanzadas por la variabilidad climática.

Las condiciones podrían mantenerse durante los próximos días y horas.

Las provincias bajo alerta

Según el reporte del SMN, el domingo la provincia de Buenos Aires, específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores, se presenta con bancos de niebla durante la mañana, seguidos por lluvias entre la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 18°C y mínima de 12°C.

Las probabilidades de precipitación oscilan entre 10% y 40% en los distintos tramos del día. El viento, de intensidad moderada, sopló desde el este y el noreste.

En tanto que, en el litoral argentino, específicamente en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, el SMN señaló que rige una alerta amarilla por tormentas y actividad eléctrica.

Para las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán, el SMN emitió una alerta por fuertes vientos.

A su vez, las provincias de Mendoza y San Juan están pbajo advertencia por nevadas.

Por último, el organismo nacional informó que la provincia de Santa Cruz se mantiene bajo alerta amarilla por temperaturas frías extremas. Estas tienen un efecto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Recomendaciones por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por nevadas

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.