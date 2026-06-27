Manuel Adorni renunció como Jefe de Gabinete

Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros y dejará el cargo más alto que ocupó en el Gobierno de Javier Milei. La decisión se confirmó este sábado con una carta publicada en redes por el propio funcionario, horas después de que el Presidente regresara de su gira por España.

El exvocero ya tenía redactada la carta de renuncia, según confirmaron fuentes oficiales a distintos medios. En el texto agradece a Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, y enmarca su salida en lo que define como una carnicería mediática en su contra.

Este sábado fue su último día como coordinador del gabinete nacional, e integrante de la mesa chica del Gobierno Nacional. Milei había asegurado que creía en la honestidad de Adorni , pero también había advertido que, si la Justicia lo considera culpable, lo eyecta “de una patada”.

“La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si lo consideran culpable, lo eyecto y lo vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni”, aseguró al hablar de la situación de Adorni en declaraciones a El Observador, España.

Manuel adorni Javier Milei abrazo

Finalmente, este sábado a las 18.45, Manuel Adorni presentó su carta de renuncia en redes sociales.

Más que una salida voluntaria, fuentes del oficialismo describieron la decisión como un paso al costado pedido por el propio entorno presidencial. Adorni habría perdido el respaldo de Karina Milei, que en las últimas horas reorganizó el tablero del Gabinete.

La senadora Patricia Bullrich fue una de las principales impulsoras del recambio. En el oficialismo admiten que la situación del jefe de Gabinete se había transformado en un foco de conflicto interno permanente.

La presión también llegó desde el Congreso, donde avanzaban un pedido de interpelación y una moción de censura. Entre aliados como el PRO y la UCR daban por hecho que el funcionario "no pasaba" el Senado, un escenario que ya se había tensado con la [presión en el Senado] de semanas atrás.

La carta de renuncia de Manuel Adorni

En el documento que publicó, Adorni define su decisión como un quiebre. Sostiene que, por primera vez desde el 10 de diciembre de 2023, va "en contra de sus deseos" y le agradece haber aceptado esta vez su salida.

El exvocero apunta de lleno contra la prensa. Afirma que no puede seguir exponiendo a su familia a lo que llama una "carnicería mediática" y enumera operaciones que, asegura, alcanzaron a su esposa, sus hijos, sus amigos y hasta sus vecinos.

También rechaza las acusaciones en su contra. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción", escribe, en referencia a las versiones sobre contratos, sociedades en Uruguay y un supuesto pendrive con dólares que circularon en los últimos meses.

El tono es de reivindicación personal. "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", señala, antes de presentarse como "un ciudadano de a pie" que decidió colaborar con el proyecto libertario.

Sobre el cierre, ratifica su respaldo a Milei y se despide sin autocrítica sobre la causa judicial: dice retirarse "con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones". La carta termina con un agradecimiento directo: "Gracias Javier. Gracias Karina".

Embed Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Más que una salida voluntaria, fuentes del oficialismo describieron la decisión como un paso al costado pedido por el propio entorno presidencial. Adorni habría perdido el respaldo de Karina Milei, que en las últimas horas reorganizó el tablero del Gabinete.

La senadora Patricia Bullrich fue una de las principales impulsoras del recambio. La presión también llegó desde el Congreso, donde avanzaban un pedido de interpelación y una moción de censura que el funcionario difícilmente habría superado, en un escenario que ya se había tensado con la [presión en el Senado] de semanas atrás.

El recambio comunicacional se había anticipado con el desplazamiento de Javier Lanari, mano derecha de Adorni, y la presentación del nuevo vocero, el diputado Adrián Ravier.

Para la sucesión, el nombre que reúne mayor consenso es el de Diego Santilli, actual ministro del Interior. También suenan el canciller Pablo Quirno y el titular de Diputados, Martín Menem, aunque la última palabra la tiene Milei.

El Gobierno preveía oficializar los movimientos en las próximas horas, con la mira puesta en cerrar el capítulo antes del partido de la Selección argentina por el Mundial 2026. La agenda legislativa reciente, marcada por la [media sanción del RIGI], quedó en segundo plano.

La jura del nuevo jefe de Gabinete quedaría sujeta a la agenda internacional de Milei, que tiene previsto un viaje a Paraguay la próxima semana. La renuncia de Adorni marca la salida del funcionario que más resistió en un cargo que, desde hacía meses, se había vuelto insostenible.

Las declaraciones de Milei en España

Además, indicó: “Me presentaré en las elecciones de 2027, ¿cómo no, si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord”.

“Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece”, aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: “Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso”.

“Es como el que dice ‘necesitamos mucho tiempo mío en el poder’ pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles”, aseveró.