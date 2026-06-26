El mandatario defendió a su jefe de Gabinete pero marcó la cancha ante la Justicia. Además, sacó pecho por el rumbo económico y elogió con todo a Messi y Scaloni.

"Lo eyecto de una patada": la tajante frase de Milei sobre Adorni y su plan para 2027

El presidente Javier Milei aseguró que cree en la honestidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , pero señaló que, si la Justicia lo considera culpable, lo eyecta “de una patada”.

“La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho … si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni”, aseguró al hablar de la situación de Adorni en declaraciones a El Observador, España.

Además, indicó: “Me presentaré en las elecciones de 2027, ¿cómo no, si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord”.

“Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece”, aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: “Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso”.

“Es como el que dice ‘necesitamos mucho tiempo mío en el poder’ pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles”, aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/observadorar/status/2070306478494265490&partner=&hide_thread=false "Como no me voy a presentar a la reelección si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”



Desde Madrid, España, el presidente le aseguró a El Observador España que su continuidad "la decidirán los argentinos", pero que se presentará a los comicios. Asimismo, Milei… pic.twitter.com/Y0RnAopMjJ — El Observador Argentina (@observadorar) June 26, 2026

Scaloni, Messi y la Selección argentina

Milei también habló del futbolista Lionel Messi, de quien dijo que no puede “contestar racionalmente” porque le tiene “una admiración enorme”, mientras que consideró que el entrenador Lionel Scaloni “debería ser profesor de una escuela de negocios”.

“Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi, no puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie ¡Lo veo todo 10!”, señaló, tras lo cual dijo: “Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo. ¿Cómo lidias con todas las megasestrellas?”.

“No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi, la paso mal. ¡Cuando el otro día erró el penal, la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público, es como cuando Palermo erró los 3 penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente”, aseveró.

“Cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego”

El presidente Javier Milei dio este viernes una charla en la Universidad San Pablo CEU de España durante la cual dio un discurso utilizando términos futbolísticos al señalar que “cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego”, a la vez que dijo que se dio cuenta “de que las cosas no se cambian gritando desde la tribuna” y por eso decidió involucrarse en la política.

Javier Milei España (2)

Además, el mandatario participó de un acto previo en la entidad educativa donde se le entregó la medalla de honor CEU San Pablo por valores como “la libertad” y “la defensa de la dignidad de la persona” y a la clase magistral asistieron representantes de Vox y del Partido Popular, según un informe de El Confidencial de España.

“Decidí cambiar de discurso”, comenzó diciendo Milei, quien añadió: “Quiero contar cómo es el proceso de toma de decisiones en situaciones complejas. Lo vengo plasmando desde el Foro de Davos y en ‘La moral como política de Estado’, el libro que publicaré en unos meses”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2070470810385432594&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. pic.twitter.com/UL5Oqc4hTc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 26, 2026

“Cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego. Me di cuenta de que las cosas no se cambian gritando desde la tribuna. Una de las cosas más lindas en Argentina son los espectáculos deportivos, el fútbol”, indicó.

Asimismo, agregó: “Ver el estadio lleno de banderas, colores, gente vestida para la ocasión, cánticos divertidos… ¿Pero saben qué? Ponen el balón en el centro de la cancha y, por más que griten, no se mueve. El que hace los goles es Messi, y espero que lo siga haciendo más”.

“Cuando celebré mi 50 cumpleaños, en 2020, ingresé en la política. En 2021 ingresé como diputado por Buenos Aires y en 2023 llegué a la Presidencia de la Nación. Yo al poder lo llamo la silla eléctrica. Tengo un mandato por cuatro años con opción a cuatro más que lo decidirán los argentinos. Cuando termine, me voy a retirar de la política, me voy a un campo con mis hijos de cuatro patas, a dar conferencias y leer”, expresó.