Esteban Bullrich renunció al PRO y cuestionó el apoyo del partido a Manuel Adorni

El exsenador nacional y exministro presentó este jueves su renuncia irrevocable al partido del que formó parte durante años.

El exsenador Esteban Bullrich renunció al Pro por estar en desacuerdo con el respaldo que el partido brindó a Manuel Adorni en el Congreso.

El exsenador nacional y exministro Esteban Bullrich formalizó este viernes su renuncia irrevocable al PRO , el espacio político del que formó parte durante años. La decisión estuvo motivada por su desacuerdo con el respaldo que el partido brindó a Manuel Adorni en el Congreso.

A través de una carta, Bullrich, el exfuncionario, afirmó que hace tiempo le cuesta reconocer el "espíritu de origen" en las decisiones de la fuerza y señaló una distancia cada vez mayor entre los principios defendidos y las acciones adoptadas; "fue la gota que rebalsó el vaso".

Bullrich mencionó que la protección institucional brindada a Adorni fue el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia ética y fijó el límite al expresar que la fidelidad a una organización "jamás debe estar por encima de la propia conciencia".

Embed Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026

Arde el Gobierno: Manuel Adorni desmintió a Patricia Bullrich

El clima en el Gobierno es cada vez más tenso por la situación de Manuel Adorni. En este sentido, a los pocos minutos de que Patricia Bullrich asegurara que el jefe de Gabinete no asistiría al Senado para presentar su informe de gestión, el funcionario ratificó que está dispuesto a presentarse.

Luego de una larga jornada, la senadora se refirió a la convocatoria impulsada para que Adorni dé explicaciones en la Cámara alta y sostuvo: "El kirchnerismo ha presentado un pedido de interpelación y, al no tener dictamen, se necesitan los dos tercios". En ese contexto, el oficialismo consiguió desactivar, al menos por ahora, el avance de la oposición, que aún no cuenta con los votos necesarios para impulsar una moción de censura.

Al ser consultada acerca de si el jefe de Gabinete iba a presentarse el 2 de julio en el Congreso, manifestó: "En principio hemos decidido que no venga porque no tiene demasiado sentido. No se han recibido preguntas, así que esta es la idea. Lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete".

Sin embargo, el jefe de Gabinete tomó distancia de esas declaraciones y dejó en claro que mantiene su intención de cumplir con la presentación prevista ante los senadores: "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", escribió en su cuenta de X.

Diputados: se cayó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados y fracasó la sesión especial convocada para avanzar con los proyectos que impulsaban la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni.

La estrategia del oficialismo para desactivar la convocatoria se terminó de consolidar luego de alcanzar un acuerdo con bloques aliados para abrir el próximo 30 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales y analizar allí los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

Embed Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 23, 2026

De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) evitó que la oposición pudiera emplazar a las comisiones para fijar plazos concretos de tratamiento y mantuvo bajo control los tiempos parlamentarios. El objetivo de los bloques opositores era establecer un cronograma acelerado para avanzar con los proyectos que buscan citar a Adorni al Congreso y someterlo a una moción de censura.

La iniciativa surgió tras las denuncias y cuestionamientos por el crecimiento patrimonial del funcionario y las explicaciones brindadas sobre su declaración jurada.

Entre los 117 diputados presentes estuvieron la mayoría de Unión por la Patria, los cuatro legisladores del Frente de Izquierda, representantes de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi, entre otros.

En contraste, se ausentaron los bloques del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, además de varios legisladores alineados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos votos eran considerados clave para alcanzar el quórum.