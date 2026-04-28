El reclamo de Esteban Bullrich: "La ELA está tomando mi cuerpo, no debería también llevarse mi dinero"

El exfuncionario expuso una difícil situación que vive hace un tiempo, debido a las secuelas que le provoca la enfermedad que padece.

El exsenador Esteban Bullrich denunció problemas para acceder a su cuenta en Binance y apuntó contra la falta de accesibilidad.

El exsenador y exministro de Educación, Esteban Bullrich decidió exponer una difícil situación que vive desde hace un tiempo, por el que se veía imposibilitado de acceder a parte de sus ahorros, debido a complicaciones por las secuelas que le provoca la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde hace años.

El planteo se hizo público en redes sociales y generó una respuesta inmediata de la empresa. El episodio instaló una discusión sobre la accesibilidad en plataformas digitales y los límites de los sistemas biométricos.

El problema, según explicó Bullrich, está vinculado a los cambios físicos que le produce la enfermedad que padece.

El reclamo de Bullrich por no poder acceder a su dinero

El exfuncionario tuvo un cruce con la plataforma de criptomonedas Binance, luego de denunciar que no pudo acceder a su cuenta por fallas en el sistema de reconocimiento facial. Explicó que el sistema dejó de reconocer su rostro y apuntó directamente contra la plataforma.

En su publicación escribió: “La ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero”. Además, cuestionó la falta de alternativas para validar su identidad y planteó un problema más amplio en este tipo de servicios: “Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para Binance”.

Esteban Bullrich Esteban Bullrich expuso en redes el impacto de la ELA en su vida cotidiana y en el uso de plataformas digitales.

El eje del reclamo no solo pasa por el acceso a su cuenta, sino por la ausencia de mecanismos inclusivos en herramientas que dependen exclusivamente de la biometría.

Horas después del mensaje, Binance respondió de manera pública y reconoció la situación. La empresa sostuvo: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado”. También confirmó que inició gestiones para resolver el caso y que el tema ya se analiza internamente.

“Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir”.

La compañía, una de las más grandes del ecosistema cripto, ofrece servicios de compra, venta e intercambio de activos digitales, además de otras herramientas financieras. El caso expone un límite concreto en sistemas de verificación que no contemplan cambios físicos en los usuarios.

Qué es la ELA y cómo afecta al cuerpo

Bullrich convive con ELA desde el año 2021, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una parálisis muscular progresiva y afecta también el habla. Desde entonces, orientó parte de su actividad a generar visibilidad sobre esta patología.

Tras dejar su banca en el Senado, impulsó iniciativas desde la Fundación Esteban Bullrich, enfocadas en el acceso a diagnósticos y tratamientos. También volcó su experiencia en el libro Guerrero del Silencio.

El senador Esteban Bullrich, quien padece ELA, contó su charla con CFK. El senador Esteban Bullrich, quien padece ELA, contó su charla con CFK.

En paralelo, la enfermedad volvió a quedar en agenda tras la muerte de Darío Lopérfido, quien convivió con la misma condición. Con el tiempo, la enfermedad impacta en funciones básicas como caminar, hablar, tragar e incluso respirar.

Los principales síntomas de la ELA:

pérdida de fuerza muscular

dificultades para hablar y pronunciar palabras

problemas para tragar

limitación en la movilidad

Uno de los aspectos más complejos de la ELA es que, en la mayoría de los casos, no afecta las capacidades cognitivas, por lo que la persona mantiene su lucidez mientras el cuerpo pierde movilidad.

En la actualidad, no existe una cura definitiva. Los tratamientos disponibles buscan ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida, con abordajes que incluyen medicación, rehabilitación y asistencia respiratoria en etapas más avanzadas.