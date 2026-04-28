Juicio por muerte de Maradona en VIVO: una de sus hermanas reveló cómo se enteró del fallecimiento

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"Me enteré de la muerte de mi hermano porque me llamó un periodista"

La primera en declarar fue Rita Maradona, quien respondió preguntas del fiscal Patricio Ferrari. “Conozco a Luque como médico de mi hermano”, afirmó al ser consultada por el vínculo con el imputado. Y aclaró que “A la doctora Cosachov la vi una sola vez. Fue en la casa de mi hermano”.

Rita también recordó cómo fue el último encuentro con su hermano: “La última vez que lo vi fue el día de la externación de la clínica de Olivos. Fui a la casa de Tigre donde lo internaron. Lo vi conversando, convaleciente de una operación, pero estaba bien”.

Asimismo, dijo que las decisiones sobre la internación domiciliaria "lo trataban entre los hijos; como son mayores, nosotras no interveníamos”.

En otro momento de su declaración, contó cómo se enteró de la muerte de su hermano. “Me lo dijo un periodista, me llamó para preguntarme si era verdad que se había descompensado. Yo no sabía nada. Con el correr de las horas me enteré de que ya había fallecido. Después fui a la casa y lo vi recién a las 5 de la tarde, estaba en la cama, tapado”, relató.

muerte maradona (1) Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

Respecto del lugar donde Diego pasó los últimos días de vida, señaló que "Estaba en la planta baja de la casa. En la habitación había una cama grande, un sillón y un televisor. No vi nada más. Tomaba medicación por su presión arterial, no recuerdo el nombre”.

La mujer también brindó testimonio sobre los antecedentes de salud de Diego: “El médico que lo atendió históricamente fue el doctor Cahe, desde los 18 años. Hacía años no era su doctor cuando falleció. Mi hermano me dijo que su médico era el doctor Luque”.