Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: fuertes declaraciones de un médico, dos policías y Leopoldo Luque

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Luque hablo de un conflicto familiar que complicó las cosas

El neurocirujano Leopoldo Luque, acusado de homicidio simple con dolo eventual, brindó su cuarta declaración el el segundo juicio por la muerte de Maradona. El médico "pidió disculpas" por los comentarios desafortunados hacia las hijas del astro argentino y rechazó que las halla manipulado.

Luque aseguró que "Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco" y planteó: "Había mucho conflicto familiar. Dalma y Gianinna no querían que entrara Verónica Ojeda a la clínica". "Dalma fue la que pidió que no le pongamos tantos médicos".

Además, Luque consideró como "una locura" que la familia de Maradona crea que él podía "prever" la muerte de Maradona.