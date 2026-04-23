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La Mañana Diego Armando Maradona

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: fuertes declaraciones de un médico, dos policías y Leopoldo Luque

Ahora declaran los policías que intervinieron tras la muerte de Diego, y dieron revelaron detalles sobre quiénes estaban en el lugar.

Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

Este jueves sigue en marcha el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Tras las últimas declaraciones de su hija Giannina, en esta jornada será el turno del testimonio de las primeras personas que lo vieron muerto.

Luego de la polémica audiencia del martes, el juicio tiene este jueves su cuarta jornada de debate en los tribunales de San Isidro. Se espera que declare además por cuarta vez el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.

En la jornada anterior causó gran impacto el testimonio de Giannina, quien habló de los últimos días que vio a su padre. “Estaba perdido en tiempo y espacio, no sabía dónde estaba. Mi papá no estaba bien para nada, ya no me podían seguir diciendo que sí. En su cumpleaños de 60 se dejó en evidencia. Ya no podían decir que Dalma y yo estábamos locas y que solo queríamos ensuciar a su entorno”, recordó.

Dalma y Giannina Maradona.jpg

Y agregó: “En octubre de 2020 estaba muy mal mi papá. Le costaba caminar, interactuar, conectarse. Cuando yo preguntaba, me decían que era por las pastillas o el alcohol y no me sabían decir específicamente qué pasaba porque ellos me decían que tenía períodos, pero la salud de mi papá estaba cada vez peor”.

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Luque hablo de un conflicto familiar que complicó las cosas

El neurocirujano Leopoldo Luque, acusado de homicidio simple con dolo eventual, brindó su cuarta declaración el el segundo juicio por la muerte de Maradona. El médico "pidió disculpas" por los comentarios desafortunados hacia las hijas del astro argentino y rechazó que las halla manipulado.

Luque aseguró que "Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco" y planteó: "Había mucho conflicto familiar. Dalma y Gianinna no querían que entrara Verónica Ojeda a la clínica". "Dalma fue la que pidió que no le pongamos tantos médicos".

Además, Luque consideró como "una locura" que la familia de Maradona crea que él podía "prever" la muerte de Maradona.

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"Lo dimos vuelta para ver si tenía alguna puñalada"

En su testimonio, el médico de emergencias Pinto, detalló como encontraron el cuerpo del ex futbolista y que "estaba edematizado y no respiraba". "Lo dimos vuelta para ver si tenía alguna puñalada, una herida de bala o alguna señal de muerte violenta. Pero no tenía nada", declaró.

A su vez, reveló que el cuerpo de Diego Maradona "tenía livideces cadavéricas en la parte de la espalda". Según indicó el profesional, son manchas que aparecen en el cuerpo "dos horas después de la muerte aproximadamente". "Hice el acta de defunción precario y se lo entregué al médico de cabecera, que era el señor Luque", agregó.

El acta fue leída por Pinto en su declaración e indicó: "A las 12.25 nos avisan que teníamos que ir, el motivo de la consulta que es un paro cardiorrespiratorio. A las 12.30 anotamos que estaba sin signos vitales".

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"No tenía pulso ni latidos del corazón"

Juan Carlos Pinto, médico de emergencias, contó que aquel 25 de noviembre de 2020 recibieron un código rojo en el barrio San Andrés de Tigre y Maradona era el paciente.

Al llegar, reveló que entraron a una habitación y él estaba "en una cama de dos plazas. Le estaban haciendo reanimación: una mujer le hacía compresiones cardíacas y un hombre le hacía respiración boca a boca. También otra persona que no participaba de la reanimación. En ese momento estaba saliendo un médico vecino al que habían llamado y me hizo una seña como "no hay nada que hacer", pero entramos igual”, relató el médico que realizó el acta de defunción.

"El paciente ya estaba muerto, no tenía pulso ni latidos del corazón. Estaba muy edematizado, con la cara muy hinchada, los miembros edematizados, abdomen globuloso. Era como un globo. No respiraba. También tenía livideces cadavéricas, unas manchas que se quedan rígidas entre las 2 y 5 horas posterior a la muerte. En este caso, ya estaban fijadas para cuando vimos el cuerpo", detalló sobre cómo se encontraba Diego al momento de su fallecimiento.

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"Espero una condena para Luque"

Gianinna, la hija del ex futbolista, se refirió al neurocirujano tras la declaración de los policías. En este sentido, apuntó contra Luque y responsabilizó a Matías Morla.

"Puede decir hoy lo que quiera decir, si no era el médico tenía que dar un paso al costado y punto. Fue una obra de teatro lo que hicieron, una puesta en escena terrible y caímos", lamentó.

"Espero una condena. Me lastimó un montón ver las imágenes, me da mucha bronca e impotencia. Quedó demostrado también quien eligió la casa. Cuando el nos dice de la internación domiciliaria me hizo llorar porque hoy con el diario del lunes no puedo entender como un ser humano puede mentir de esa manera", expresó.

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"El lugar no estaba asegurado, no tendría que haber habido nadie"

Cristian Méndez, quien era jefe de la Policía Científica bonaerense al momento de la muerte de Maradona brindó su testimonio, ya que fue uno de los primeros efectivos que entró a la casa.

"El lugar no estaba asegurado, no tendría que haber habido nadie. Pero luego se resguardó. El ambiente tendrá 4x4 aproximadamente, tenía una puerta de ingreso, mobiliario y una cama sommier en el medio de la habitación. Estaba de cúbito dorsal, tapado con una sábana", detalló.

Y explicó que "Hicimos una manipulación y análisis de rigidez en el cuerpo, revisamos los ojos y otras partes, le tomamos temperatura para determinar un aproximado de data de muerte. Me llamó la atención que tenía un estómago globoso, la prominencia que tenía, estaba hinchado".

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Las fotos que provocaron la salida de Gianinna de la sala

Giannina Maradona no pudo contener el impacto y decidió salir de la sala de audiencias cuando mostraron fotos de cómo estaba la casa el día de la muerte de Maradona.

Farías fue el encargado de contar cómo estaba el lugar donde falleció Diego. "La habitación era más chica que la cocina. Había un sanguche de miga arriba del escritorio, y el lugar estaba lleno de ropa deportiva. Había sueros, botellas de agua mineral y medicación. Nada más de uso médico", indicó.

Y afirmó que cuando personal médico termina de hacer la diligencia "se procedió a quedar plasmado todo y al levantamiento del cuerpo".

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"Vi a una persona tapada y completamente hinchada"

Farías siguió con sus declaraciones, y recordó que "Cuando entré, vi una persona tapada y completamente hinchada. Lo vi desde la puerta de ingreso a donde estaba ubicada la cama. La única persona que estaba en el lugar era Claudia Villafañe", expresó.

lucas farías

"No entró ni salió más nadie del lugar. Después llegó personal judicial. Identifiqué a hermanas y hermanos de Maradona. Yo fui el secretario de acta, el encargado de armarla. Estaba Pomargo, que lo anoté como asistente, y a Luque como médico personal", detalló.

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"Cuando llegué había siete ambulancias"

El primero en declarar fue Lucas Gabriel Farías, oficial de Villa La Ñata, y uno de los primeros de llegar a la casa donde murió Maradona. "Días antes del episodio teníamos conocimiento de que se había alojado Diego Maradona en el barrio San Andrés. Nos ordenaron un operativo de seguridad para controlar el traslado y que no haya complicaciones en el tránsito. Desde ese día no volví al barrio hasta el momento del hecho", dijo.

Y recordó la alerta que recibió ese día fatal. "Estaba en mi oficina y tomé conocimiento por el comisario mayor Borge. Me comunicó que había pasado algo en el barrio y que una ambulancia se estaba dirigiendo al lugar. Pedí la colaboración de móviles policiales", continuó.

Además, destacó que "Cuando llegué al lugar me encontré con el vigilador, le pedí que me indique el lugar e ingresé al lote donde se alojaba Maradona. Recuerdo bien que cuando llegué había alrededor de 7 ambulancias".

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