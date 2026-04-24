Se conocieron impactantes imágenes de la casa donde murió Diego Maradona

Lejos de los lujos y las comodidades, la casa no estaba acorde a lo que Diego necesitaba. Así era el lugar donde pasó sus últimos días.

Se conocieron más fotos de cómo se veía la casa donde murió Maradona. Foto: TN

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona , transcurre en medio de un clima de tensión, tanto dentro como fuera de la sala judicial. Familiares del astro, imputados y abogados volvieron a verse las caras tras la anulación del proceso anterior. Los impactantes testimonios se centraron en cómo fueron los últimos días del futbolista.

Las dos audiencias del nuevo proceso judicial no estuvieron exentas de novedades y sorpresas. Y en las últimas horas, se conocieron nuevas fotos de la casa de dos pisos de la calle Italia al 5208, en el barrio privado San Andrés, en la localidad de Tigre, donde Diego pasó sus últimos días hasta su muerte.

Allí Diego Armando Maradona había llegado con el objetivo de iniciar la recuperación luego de ser operado en la clínica Olivos del hematoma subdural en su cabeza. Ese fue el lugar elegido para que pueda seguir con la desintoxicación por su consumo excesivo de alcohol.

Sin embargo, el 25 de noviembre murió, luego de 14 días en los que nada marchó como se pensaba.

Las impactantes imágenes de la casa donde murió Diego Maradona

La casa donde vivía, según la fiscalía, no estaba acorde a lo que Maradona necesitaba. Pero se pensó en la comodidad de la cercanía a Dalma, Gianinna y Jana, que viven en la zona norte. También en que Diego iba a estar “de paso”.

Casa Maradona

“Cuando se empezó a buscar una casa para la externación de Maradona se pensó que en dos o tres meses podría volver a vivir en Brandsen o donde él quisiera”, contó TN una de las personas que trabajó junto a Maradona y el abogado Matías Morla en los últimos meses.

Esa misma persona reveló que “incluso se hablaba de la posibilidad de que viaje a Cuba” y aclaró que la casa de San Andrés “era una casa de paso. Se trabajó con el agente inmobiliario que habitualmente trabaja con Diego y todos estuvieron de acuerdo”, revelaron.

Casa Maradona (1)

Diego pasó sus últimos días, especialmente el fin de semana previo a su muerte, encerrado en el playroom que supuestamente estaba acondicionado en la planta baja.

Tenía vista a un lago y era más grande que la habitación con baño en suite, además de una cama de dos plazas, un inodoro ortopédico para que Diego no tuviera que moverse mucho, un sillón masajeador y una TV.

Casa Maradona (2)

Según se pudo conocer, en la planta alta la casa tenía cuatro dormitorios en la que dormían sus allegados cuando se quedaban. Por ejemplo, su sobrino Johnny que estuvo los 14 días que Maradona vivió en el barrio San Andrés. O su asistente Máxi, cuñado de Morla, que iba y venía.

Uno de los espacios que Diego más usó fue la galería, donde varias veces fue atendido por su kinesiólogo, donde también tomaba mate y jugaba a las cartas.

Los detalles del contrato de alquiler de la última casa de Maradona

El contrato de locación que firmó Jana Maradona en noviembre, tenía duración hasta el 31 de enero de 2021. Por tres meses se pagaron 16 mil dólares por adelantado y la intención era que luego de ese período, Diego volviera a Brandsen o tuviera otro destino de acuerdo a lo que necesitara su estado de salud.

“Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís”, contó Oscar Ruggeri sobre una charla con Claudia Villafañe durante el velatorio de Maradona en la Casa Rosada.

Casa Maradona (3)

Ahí, en la calle Italia al 5208, el mejor futbolista de todos los tiempos vivió sus últimas dos semanas en medio de un cuadro que se iba deteriorando.

Un paciente complicado por su personalidad rebelde que atravesaba un cuadro depresivo y afrontaba una rehabilitación por su conducta adictiva, desde hace algunos años al alcohol. Fueron 14 días muy difíciles para Maradona.