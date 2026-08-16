Día del Niño: por qué se celebra hoy, 16 de agosto, y cómo nació la tradición en Argentina

Esta fecha especial reúne a las familias y suma este año una particularidad que extiende el descanso durante el fin de semana.

Cada año, el Día del Niño ocupa un lugar destacado en el calendario argentino y es esperada por grandes y chicos. Con el tiempo, la celebración se convirtió en una tradición.

La jornada atravesó distintos cambios hasta llegar a su formato actual. Además, este año presenta una particularidad por su cercanía con otro día clave del calendario.

Este 2026, el Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto y coincide con un fin de semana largo por el feriado nacional del lunes 17, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

El texto oficial del Boletín Oficial estableció en su artículo 1 que “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”. La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y entró en vigencia con su publicación el 7 de agosto de 2025. A la par, la CAIJ sostuvo la referencia histórica de la fecha dentro del calendario comercial y familiar.

La decisión formalizó el nombre “Día del Niño” a nivel nacional y eliminó la denominación “Día de las Infancias”, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Por qué el Día del Niño se celebra hoy en Argentina

En Argentina, el 16 de agosto de este año coincide con la celebración por ser el tercer domingo del mes, situación que se repetirá en 2026, según el decreto 562/2025 y la tradición de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Durante varios años, el festejo se ubicó en el segundo domingo de agosto. Ese criterio cambió con la oficialización del tercer domingo del mes, que pasó a regir para cada edición futura. La resolución aparece en el texto del Boletín Oficial, que además describe a la efeméride como “una tradición arraigada en nuestro país”.

Este año, la fecha adquiere una particularidad adicional: el lunes 17 de agosto es feriado nacional por el homenaje a San Martín, de modo que la celebración infantil queda inserta en un fin de semana largo de tres días. Ese encadenamiento modifica la agenda de muchas familias y también la programación de actividades públicas y privadas orientadas a chicos.

El decreto incorporó además una referencia jurídica tomada de la Convención sobre los Derechos del Niño, al recordar que se considera niño a toda persona menor de 18 años. Esa definición figura en el artículo 1 del tratado internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y citado en los fundamentos de la norma argentina.

El origen del Día del Niño

La historia de esta conmemoración remite a una iniciativa internacional impulsada por la ONU a mediados del siglo XX. Naciones Unidas promovió que los países reservaran una jornada destinada a la infancia, con el objetivo de alentar la fraternidad entre niños, difundir sus derechos y favorecer acciones vinculadas con su bienestar, de acuerdo con la información institucional del organismo.

El Día Universal del Niño se comenzó a celebrar a la par de la aprobación la Declaración de los Derechos del Niño

A escala global, la fecha de referencia es el 20 de noviembre, identificado por la ONU como el Día Universal del Niño. Ese día recuerda dos hitos internacionales. El primero fue la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. El segundo llegó en 1989 con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado que luego entró en vigor en 1990.

La documentación de Naciones Unidas señala que el 20 de noviembre funciona como una jornada para promover el bienestar de la infancia y difundir sus derechos. UNICEF también ubica esa fecha como el momento en que se conmemoran los avances en materia de protección infantil y se pone el foco en la situación de los sectores más vulnerables.

La celebración fue tomando una identidad propia en Argentina, con la participación de la CAIJ y una fecha asociada a los juguetes, los regalos y las reuniones familiares. Con el tiempo, también se incorporaron actividades recreativas y propuestas para los chicos.

A partir de 2025, la fecha quedó establecida oficialmente mediante un decreto, que fijó el nombre y el día de celebración en el ámbito estatal. La norma también la vinculó con la Convención sobre los Derechos del Niño.