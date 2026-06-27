Renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete: qué dijeron Karina Milei y Patricia Bullrich

La secretaria General de la Presidencia y la presidenta del bloque del Senado opinaron en redes sobre la salida, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete este sábado y oficializó su salida del Gobierno con una carta de renuncia que publicó en X. La primera reacción de peso dentro del oficialismo llegó de Karina Milei . La secretaria general de la Presidencia, principal impulsora del exvocero, le agradeció su gestión y lo describió como "una persona íntegra, valiosa y muy querida".

En su mensaje, Karina también acompañó la decisión "con respeto" y aludió al difícil momento personal que atraviesan Adorni y su familia desde hace meses.

"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cierra el mensaje de la hermana del presidente.

Embed Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Distinto fue el tono de Patricia Bullrich. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza escribió que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que impulsa el Gobierno".

Embed La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete

La renuncia llegó tras tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que escaló en las últimas semanas.

La presión también venía del Congreso. La oposición y varios aliados empujaban una interpelación en el Senado con eventual moción de censura, que el oficialismo no lograba frenar.

En su carta, el exvocero negó cualquier hecho de corrupción, apuntó contra los medios y dijo que dejaba el cargo para proteger a sus afectos. También llenó de elogios a Milei y dedicó un agradecimiento especial a Karina.

Karina Milei Santilli

La confirmación se dio este sábado, pocas horas antes del partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026, con la atención pública dividida entre la política y la pelota.

En paralelo, ya se discute la sucesión. El nombre que pica en punta es el de Diego Santilli, actual ministro del Interior, aunque la definición final quedaba en manos del Presidente tras una reunión en Olivos.

La salida también arrastró al secretario de Prensa, Javier Lanari, y se sumó al recambio del gabinete que el oficialismo ordena desde las elecciones de octubre.

Con su renuncia, Adorni se convierte en el tercer jefe de Gabinete que deja el cargo en la gestión de Javier Milei, después de Nicolás Posse y Guillermo Francos. El recambio vuelve a sacudir la cúpula libertaria.