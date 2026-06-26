Municipales de Neuquén cobran el aguinaldo: ¿Cuándo pagan el sueldo y de cuánto es el aumento?

La Municipalidad de Neuquén abona este viernes el medio aguinaldo, pero no se pagará el sueldo. Los detalles del acuerdo salarial con Sitramune.

La Municipalidad de Neuquén comenzó este viernes con el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, a la totalidad de la planta municipal. En tanto, los sueldos correspondientes a junio se cobrarán la próxima semana, con aumento.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, detalló el esquema de fechas y porcentajes fijados para los trabajadores públicos locales. El desembolso de los aguinaldos se hace efectivo hoy, viernes 26, mientras que los sueldos se acreditarán de manera íntegra durante la última jornada hábil del mes en curso. Es decir, serán abonados el próximo martes 30 de junio e incluirán una suba del 3% en todas las categorías.

La previsibilidad financiera se da bajo la premisa de sostener una administración eficiente que garantice de forma simultánea el plan de infraestructura y los servicios básicos en toda la capital.

Esta regularidad forma parte de la política económica implementada por el Ejecutivo municipal para dar certeza a las familias de los empleados y sostener el consumo local.

"En el día de hoy, viernes, se está abonando la totalidad de los aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras municipales y el próximo día martes 30, último día hábil del mes, como es habitual en el municipio de Neuquén, vamos a estar abonando la totalidad de los salarios a los trabajadores y trabajadoras municipales", detalló Schpoliansky.

Fernando Schpoliansky

Aumento de sueldo para los municipales de Neuquén

La liquidación de junio contempla el primer tramo de recomposición acordado en las mesas de negociación colectiva desarrolladas recientemente. El incremento deriva de una pauta plurianual que establece mecanismos de actualización fijos y variables indexados por la evolución de los precios, garantizando un horizonte de previsibilidad gremial y presupuestaria hasta el primer cuatrimestre del año 2027.

"En esta oportunidad con el salario del mes de junio se va a incrementar en un 3% en todas las categorías, en todos los básicos y tiene que ver con un acuerdo salarial firmado con el gremio Sitramune y el secretario de Gobierno, el doctor Juan Hurtado, en el mes pasado donde se estipuló un acuerdo anual de aquí a abril del 2027 que contempla un ajuste trimestral por IPC más un 11% por fuera de ese IPC trimestral en forma escalonada", puntualizó Schpoliansky.

El cronograma de incrementos fijados por fuera del Índice de Precios al Consumidor continuará distribuyéndose en cuotas sucesivas a lo largo de los próximos meses, alternándose con los cierres de los trimestres estadísticos correspondientes.

De esta manera, el Ejecutivo local determinó las fechas específicas en las que se abonarán los porcentajes restantes del acuerdo general y las compensaciones por inflación para lo que resta de la gestión.

sitramune acuerdo salarial

"El primer tramo del 3% de ese 11% es ahora en el mes de junio. Seguimos con un 3% nuevamente en septiembre, un 3% en noviembre y un 2% en enero de 2027 y eso se suma al IPC que vamos a pagar en el mes de julio correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Vamos a pagar en el mes de octubre con el IPC de julio, agosto y septiembre. Después en enero con el IPC de octubre, noviembre y diciembre y finalmente en abril con enero, febrero y marzo", enumeró el funcionario.

El cumplimiento de estas obligaciones y la continuidad de las pautas de incremento se sustentan en los niveles de recaudación de los tributos locales. Neuquén capital mantiene un índice de cobro de tasas comerciales y de servicios que roza el 80%, una cifra clave para dar continuidad a las prestaciones diarias y al plan de obras.

"Hay que destacar el esfuerzo que hacen los vecinos y vecinas de la ciudad en pagar sus tributos locales, sus impuestos locales, aún con la situación compleja de la economía de nuestro país, hay una cobranza muy importante y esto tiene que ver con dos cuestiones a nuestro criterio. La primera que hay una fuerte tarea de fiscalización del área de Ingresos Públicos y la segunda es que hay un Estado municipal presente", argumentó el secretario de Finanzas.

La respuesta de los contribuyentes neuquinos se asocia de forma directa con la contraprestación de servicios públicos visibles en la vía pública, entre los que destacan el sistema de transporte urbano de pasajeros y la recolección de residuos.

"Hay obra pública en todos los barrios, hay infraestructura y hay buenos servicios. El colectivo pasa, hemos incorporado más unidades en el sistema COLE. Hay un buen sistema de recolección de residuos que también pasa seis veces a la semana, incluido los feriados y los fines de semana, por supuesto, y hay un mantenimiento general de la ciudad. Es decir, la contraprestación efectiva hace que la gente te acompañe con el pago de sus tributos", precisó.

La directiva central de la administración de gobierno local consiste en sostener el balance positivo entre los ingresos corrientes y los gastos operativos fijos. La generación de superávit corriente mensual se consolida como la herramienta exclusiva para financiar los proyectos de asfalto, redes de servicios, iluminación y el equipamiento de las dependencias municipales sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo.

"La indicación del intendente Mariano Gaido ha sido preservar el superávit corriente todos los meses, destinarlo a la obra pública e infraestructura y al correcto funcionamiento de los servicios municipales. Así que en ese sentido la gente valora esa buena administración de los recursos de vecinas y vecinos y te acompaña con el pago de sus tributos", concluyó Schpoliansky.