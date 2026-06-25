"Insuflar la materia": el pulso creativo de Néstor Confalonieri en el MNBA Neuquén

La exposición del escultor y dibujante patagónico Néstor Confalonieri en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén invita a explorar este interrogante.

La propuesta, abierta a todo público, permite observar la fluidez y versatilidad técnica de un creador que durante veinte años de trabajo constante se ha ganado una trayectoria internacional en la talla de materiales nobles, y un lugar destacado en salones y museos de la región.

A cargo de Santiago Vargas, la curaduría trasciende el formato retrospectivo. Luego de una minuciosa selección en el taller del artista roquense, Vargas organizó una propuesta en la que conviven piezas de distintas etapas; algo así como un “tetris” de obras desde 2006 a la fecha, que elude todo intento de cronología lineal para articular una interacción precisa entre soportes y materiales, del plano al volumen.

Allí, esculturas en piedra, madera y arcilla dialogan con dibujos y bocetos en carbonilla, sanguina y lápiz, que a su vez establecen una conversación infinita con grabados y pinturas de otras salas del Museo, como una muestra exquisita de Adolfo Bellocq, inaugurada en simultáneo con la de Confalonieri el pasado 24 de abril.

El concepto propuesto de "insuflar la materia" se presenta en todo el trayecto como un acto de libertad creadora: es el gesto técnico de quien, al tallar o dibujar, otorga vida mediante una escucha atenta a lo que la materia sugiere, logrando que esta respire y deje al descubierto su estructura de sentido.

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Dentro del conjunto expositivo se destaca una marcada presencia del dibujo de pequeño, mediano y gran formato, donde el autor pone en juego su oficio con guiños a sus amados cómics y a los clásicos y modernos del arte, así como “planta” personajes y animales foráneos y disruptivos en paisajes del entorno regional.

En tanto, las esculturas se caracterizan por un estilo figurativo, a excepción de su última obra, “Sístole de Piedra”, de carácter abstracto. “Peso Muerto”, “Suelta de Aves”, “Brotes Verdes” y “Vigía” son algunas de las imperdibles tallas en granito, sauce, álamo y acacia que reciben e interpelan al visitante por su porte, expresividad y temperatura poética.

La mirada atenta de este recorrido se complementa con una vitrina que funciona como una bitácora de vida del artista: contiene recortes de prensa, credenciales de participación en simposios internacionales y fotografías de algunas de sus obras que hoy son patrimonio en distintas geografías.

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Recientemente, la muestra adquirió mayor dinamismo con la incorporación de la "Mona Lisa del Valle", una intervención de 1.80 x 1.80 metros en carbonilla y tiza sobre fibrofácil, ejecutada en vivo el pasado 18 de mayo, durante el Día Internacional de los Museos, ante la vista del público. En apenas dos horas, Confalonieri desplegó su dominio del dibujo a gran escala, como testimonio potente de su capacidad de resolución creativa.

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Asimismo, el pasado martes su obra en el MNBA fue objeto de análisis y debate en un Laboratorio de Experimentación Artística (LAE), el número 100 de Latinoamérica, organizado junto al Instituto Universitario Patagónico de las Artes, donde participaron estudiantes avanzados de escultura y dibujo ante un panel de profesionales del arte y la comunicación, y los educadores de Sala del Museo brindaron una visita pedagógica.

Días y horarios para visitar la muestra

La exposición se puede recorrer de martes a viernes de 9.30 a 20, y los sábados y domingos de 16 a 20. Las visitas guiadas para público en general se realizan de martes a domingo a las 19, mientras que las instituciones educativas interesadas deben comunicarse previamente al teléfono 2995 96-4618.

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Sobre el artista

Néstor Confalonieri se desempeña como docente en escuelas de nivel medio en General Roca e Ingeniero Huergo, y recientemente en el IUPA, de donde es egresado universitario (2003-2008). Además de sostener tenazmente su práctica artística en taller, ha logrado participar en treinta simposios y encuentros internacionales de escultura en Argentina, Ecuador, Italia y Chile, donde obtuvo importantes premios y menciones y talló piezas de gran tamaño -algunas monumentales en mármol de Carrara, travertino y distintas maderas- que hoy forman parte del patrimonio cultural de diversas comunidades. Sus obras están emplazadas en Río Negro, Neuquén, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, San Luis, y en el exterior, en Manta, Sutrio y Frutillar. También fue galardonado en salones provinciales, en las disciplinas de dibujo y escultura. Su producción, disponible para coleccionistas y encargos particulares, combina el rigor de la técnica clásica con una búsqueda expresiva contemporánea, que lo ha consolidado como una figura clave en el arte patagónico actual.