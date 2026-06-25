La Legislatura aprobó dos programas de financiamiento para infraestructura

Irán a obras viales y a la provisión de energía, por un monto total de más de 380 millones de dólares.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles en sesión los dos nuevos programas de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 387,8 millones de dólares con destino a infraestructura.

Una de las líneas de crédito es por 250 millones de dólares, destinados a la ejecución de “corredores viales estratégicos”, como el corredor del Paso Internacional Pichachén y la otra por 137,8 millones para infraestructura de suministro energético sustentable, entre las que figuran las obras de ALIVILLA y la primera etapa del “Cierre del Anillo Norte”.

El plazo de gracia para los 250 millones es de poco más de cinco años y de cuatro años y medio para el caso de los 137.8 millones, por tratarse de un monto menor.

Plan de desarrollo

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, había explicado la semana pasada al informar sobre el tema en la Legislatura que las obras a realizar con este financiamiento son “claves” para el desarrollo equilibrado de la provincia, ocasión en la que señaló que Neuquén puede acceder a las líneas crediticias en debate porque ya cuenta con los proyectos ejecutivos que, aseguró, conforman parte de un plan vial planificado con anterioridad.

Dijo que la provincia tiene una estructura productiva dual: por un lado, un desarrollo energético intensivo en capital y, por otro, un desarrollo de economías regionales vinculadas al turismo dispersos en el territorio. Consideró que en esta dualidad productiva, para la actual gestión de gobierno, “la distancia no es una condición geográfica sino una restricción económica estructural”. A esas condiciones, dijo, se le suma el crecimiento demográfico en toda la jurisdicción que superó la media nacional al alcanzar un 4.5%.

Legislatura (8) Omar Novoa

Obras viales

En lo referido al plan vial, la funcionaria mencionó que “hay una hoja de ruta y una planificación y no son decisiones que se toman livianamente”. Añadió que el Ejecutivo apunta “al desarrollo de la política pública vial, que no considera a las rutas como ‘tramitos’, sino como vectores relacionales”, en tanto buscan convertirse en “verdaderos ejes” de conectividad.

Indicó que con el desarrollo de un plan vial se obtendrá continuidad territorial y equitativa para todas las regiones, además de la creación de trabajo formal y el empleo genuino. Resaltó que “para este gobierno no son solo rutas, sino que también trabajan en una traza que permita continuidad vial y emparejamiento laboral”.

Informó que la provincia cuenta con una red vial pavimentada de 1050 kilómetros y que este año culminará con 1952 kilómetros pavimentados.

Y puntualizó en los dos segmentos priorizados contemplados en el CAF: la consolidación del Corredor Internacional Pichachén (rutas 38, 57 y 6) y del corredor intrarregional Loncopúe-El Cholar. Ambos suman 174 kilómetros de mejoramiento en infraestructura vial. Sobre el primero, ponderó que será la primera conexión internacional en la zona norte asfaltada y estimó un plazo de dos a tres años para finalizar las obras en ambos casos.