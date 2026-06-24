Fuerte choque en barrio La Sirena: un auto y una 4x4 terminaron destrozados

El siniestro vial ocurrió este martes por la noche en una intersección de calles. Intervino la Policía para restringir el paso hasta la llegada de los remolques.

Este martes por la noche se registró un accidente de tránsito en la esquina de calles Petróleo y Luis Beltrán del barrio La Sirena. Los vehículos implicados en el choque fueron una camioneta 4x4 y un auto Volkswagen que terminaron gravemente destrozados en el frente.

Luego de la colisión se generó tensión por las acusaciones sobre la culpabilidad en el siniestro pero el caso no llegó a mayores. Según lo relevado los ocupantes no resultaron heridos de gravedad. Por su parte, la Hilux presentaba un grave daño en el frente, mientras que el auto en su lateral izquierdo y el parabrisas.

Según lo advertido por los conductores la escasa visibilidad provocada por los vehículos estacionados sobre las esquinas incidieron en la falta de previsibilidad del encontronazo en la intersección.

choque la sirena (2)

Por su parte, personal de tránsito acudió al lugar y restringió la circulación mientras se realizaban los trámites correspondientes entre los propietarios de la camioneta y el auto. Además debían esperar la llegada de los remolques para retirar los vehículos.

Un hombre alcoholizado chocó contra un poste de luz y los vecinos no lo perdonaron

Este sábado por la madrugada un brutal choque ocurrió en Centenario, cuando un borracho al volante impactó contra un poste de luz y derivó en su caída. El siniestro despertó a varias familias, que luego lo agredieron a golpes.

El episodio ocurrió en la calle Santa Teresa de Jesús, entre Estados Unidos y Guatemala alrededor de las 3:30 horas. El auto era un Renault Fluencer, que conducía a la altura de la Manzana 425 por un hombre de 35 años de edad.

El estruendo que generó este choque despertó a varias familias del barrio, quienes decidieron salir a ver qué ocurría en el lugar. Por causas que aún se investigan, el hombre que circulaba hacia el oeste provocó la caída de la línea eléctrica.

hospital centenario

Aunque el conductor resultó ileso en el siniestro, minutos después vecinos del sector llegaron y lo agredieron a golpes en la cabeza provocándole un corte en el cuero cabelludo. A raíz de los golpes recibidos, el hombre fue trasladado al hospital Natalio Burd.

Al llegar al nosocomio en ambulancia, efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera previamente le habían realizado un test de alcoholemia y el sujeto no logró en tres oportunidades completarlo y de esta manera se considera positivo.

Las autoridades procedieron a multarlo y también por no contar en el lugar con la documentación obligatoria, una familiar debió presentarse para hacerse cargo del hombre.

Por otro lado, personal del EPEN intervino para reparar el poste dañado y que el servicio eléctrica no se viera afectado en ese sector.

Un episodio similar terminó con la caída de un poste de luz

Semanas atrás, un inesperado accidente de tránsito dejó parte del noroeste de la ciudad de Neuquén sin el servicio de electricidad. Cerca de las 22, una camioneta protagonizó un choque contra una columna de media tensión al a la que derribó y, como consecuencia, parte de ese sector quedó sin el servicio.

Desde la Cooperativa de Calf informaron, de forma preliminar, que debito a una emergencia en la red eléctrica, que en un primer momento no habían alcanzado a determinar, se encontraba fuera de servicio la zona oeste de la ciudad, afectando a los barrios Gran Neuquén Norte y sectores aledaños a calle Casimiro Gómez, entre 1° de Enero y la Doble Rotonda de Ruta 22.

Agregaron desde la cooperativa eléctrica que las cuadrillas de guardia acudieron inmediatamente a esa zona de la ciudad para detectar y resolver la falla.

Minutos después, desde el ente actualizaron la información sobre el servicio afectado. Señalaron que “la interrupción fue ocasionada por un accidente vehicular en el que una camioneta impactó una columna de media tensión, provocando su caída y la salida de servicio de la línea”.

La camioneta quedó prácticamente destrozada tras el impacto con la columna de media tensión. El siniestro vial ocurrió en la doble rotonda de calle Casimiro Gómez, un sector que está en el extremo noroeste de la ciudad.