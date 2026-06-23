Aval de la Legislatura a los vocales del Tribunal de Cuentas propuestos por Figueroa

Las designaciones pasaron al recinto, al igual que el pliego de un candidato a juez de Primera Instancia del Fuero Procesal Administrativo del Interior.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén habilitó por mayoría el pase al recinto de la designación de dos vocales para integrar el Tribunal de Cuentas de la provincia y de un candidato a juez de Primera Instancia del Fuero Procesal Administrativo del Interior, con asiento en la ciudad de Zapala . Fue luego de que se entrevistara a los tres postulantes, cuyos pliegos requieren acuerdo de la Cámara.

Nicolás De Vega y Juan Carlos Pintado , los postulantes propuestos por el gobernador Rolando Figueroa para ocupar vocalías en el órgano que controla la administración de recursos públicos, expusieron sus antecedentes profesionales y respondieron consultas de los distintos bloques sobre el funcionamiento del organismo, la modernización de los sistemas de control, la transparencia, las declaraciones juradas y la incorporación de nuevas tecnologías.

En su exposición, De Vega señaló que es oriundo de Chos Malal, contador público egresado de la Universidad Nacional del Comahue y con experiencia en la Municipalidad de esa ciudad, donde fue subsecretario de Ingresos Públicos y secretario de Economía. Explicó que ese rol le permitió adquirir conocimiento en materia de administración financiera, formulación presupuestaria y rendición de cuentas. También fue asesor en Las Ovejas y fue candidato a intendente de Chos Malal en las elecciones de 2023.

Mejorar los procesos

Al referirse al funcionamiento actual del órgano de control, consideró que uno de los desafíos será reducir la demora de los procesos administrativos. Indicó que "entre los procesos de observaciones, actuaciones sumarias o un juicio administrativo de responsabilidad transcurre mucho tiempo" y planteó la necesidad de identificar "dónde está el cuello de botella" para agilizar los procedimientos y llegar a tiempo con las decisiones.

En ese marco, consideró que el Tribunal de Cuentas es "un organismo que funciona" y "cumple con su tarea", aunque entendió que debe incorporar mejoras, especialmente mediante la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar los procesos de control.

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Por otro lado, señaló que priorizará el trabajo conjunto con el personal y remarcó la necesidad de valorar la experiencia de los equipos técnicos. "Siempre es clave formar y respetar al recurso humano que viene trabajando", expresó.

Y destacó el trabajo de campo que se realiza actualmente para conocer el funcionamiento de cada institución antes de auditar expedientes. "Es muy importante mantener esa cuestión de presencia en los lugares cuando se va a auditar", afirmó.

Expediente electrónico

A su turno, Pintado –abogado y contador- repasó su experiencia en la actividad privada y en distintos organismos provinciales, además de recordar su paso por el Tribunal de Cuentas entre 1999 y 2005. "En cada lugar que he estado siempre intento generar la mejora continua", expresó.

Destacó los avances registrados con la implementación del expediente electrónico, aunque señaló que todavía existen diferencias entre organismos provinciales y municipales. Consideró que una implementación más amplia "redundaría en bajar los tiempos, que sean más cortos, más ágiles" y permitiría reforzar la transparencia de la administración pública. Asimismo, sostuvo que la ley 2141 de Administración Financiera es una herramienta que continúa siendo muy útil, aunque requiere una actualización para incorporar las nuevas tecnologías, ya que fue sancionada en 1995.

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Declaraciones juradas

La transparencia en la gestión pública y el régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios fueron otros de los temas que surgieron durante las entrevistas. Consultado sobre ese punto, De Vega se expresó a favor de fortalecer los mecanismos de publicidad. "Hay que transparentar, hay que cumplir con esa información y ponerla en público para el ciudadano", manifestó tras recalcar que quien decide ser funcionario lo hace por elección. Agregó que los funcionarios deben exhibir "su patrimonio de inicio, su patrimonio de cierre, sus ingresos y sus consumos" y consideró que es necesario avanzar con una ley moderna pero que sea "más exigente para todos los funcionarios".

Al responder preguntas sobre distintos proyectos vinculados con el acceso a la información pública y las declaraciones juradas, Pintado afirmó que "todo lo que sea transparentar y dar seguridad jurídica es bienvenido", aunque advirtió que la implementación de sistemas de información en tiempo real exige resolver las diferencias tecnológicas existentes entre los distintos organismos. También coincidió en que la legislación vigente sobre declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios "necesita una actualización" para incorporar mayor información.

Candidato a juez

Al inicio de la reunión, la comisión que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) entrevistó a Nicolás Signorile, quien expuso su trayectoria profesional y respondió consultas en el marco del expediente mediante el cual el Consejo de la Magistratura solicita acuerdo legislativo para su designación como juez de Primera Instancia del fuero Procesal Administrativo del Interior, con asiento de funciones en Zapala y competencia en la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial.

El postulante -quien actualmente se desempeña como relator de la Cámara de Apelaciones del Interior- repasó su experiencia en distintas funciones judiciales, tanto en juzgados de primera instancia como en la Cámara de Apelaciones del Interior. También destacó las tareas extraordinarias que desempeñó en distintos organismos judiciales de la provincia, vinculadas principalmente con la redacción de sentencias y el análisis de casos.

En ese sentido, sostuvo que la “experiencia de primera instancia, que es la trinchera judicial, donde hay mucho volumen de trabajo, muchas demandas urgentes y mucha relación con los profesionales" le aportó herramientas para asumir nuevas responsabilidades. El pase al recinto de las tres postulaciones fue votado por mayoría, con el único voto negativo de PTS-FIT-U.