Los miércoles, la "Vacuneta" recorre los barrios de Neuquén: dónde estará

El equipo de inmunizaciones recorre la capital neuquina los miércoles de 10 a 14, con todas las vacunas del calendario.

Dentro de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud para acercar la vacunación a la población, el dispositivo móvil recorre distintos rincones de la capital neuquina. La salida de la Vacuneta es todos los miércoles de 10.

El equipo de inmunizaciones llega a los barrios con todas las vacunas de calendario; y el miércoles 24 de junio estará con la Vacuneta en el sector Sur del Bajo Neuquino, calles Ignacio Rivas y Arroyo Durán. Este mes ya visitaron la Comisión Vecinal de Valentina Norte Rural, sector Los Hornos y sector Los Pumitas, Confluencia Rural donde se ubica la Escuela 136.

Otras iniciativas que tuvieron impacto positivo en la comunidad son la ampliación de horarios en centros de salud, jornadas de vacunación en territorio, AutoVac y AutoCan, entre otros.

Vacunacion

El hospital celebra sus 113 años con una jornada abierta de prevención y promoción de la salud

En el marco de su 113° aniversario, el Hospital Castro Rendón llevará adelante una Jornada Especial de Prevención y Promoción de la Salud destinada a toda la comunidad, con el objetivo de acercar controles, asesoramiento y estudios gratuitos, promoviendo el cuidado de la salud y la detección temprana de diversas enfermedades.

Si bien el aniversario de la institución se conmemora cada 28 de junio, la actividad se realizará el próximo sábado 27 de junio, de 10 a 16 horas, en las instalaciones del Hospital, con atención por demanda espontánea y sin necesidad de turno previo.

Durante la jornada, las personas podrán acceder de manera gratuita a:

Control de niño sano.

Vacunación para completar esquemas.

Educación para personas con diabetes.

Consultorio de Ginecología con toma de PAP y test de HPV.

Consejería y acceso a métodos anticonceptivos.

Control de presión ocular y evaluación visual para personas adultas.

Control y evaluación de salud bucal.

Ecografías mamarias para mujeres a partir de los 40 años, sin orden médica.

Test rápido de VIH.

Información y promoción de la donación voluntaria de sangre.

Electrocardiogramas con agenda previa.

Hospital Castro Rendon (10) Claudio Espinoza

Además, se realizarán cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinados a integrantes de distintas instituciones y ONG de la comunidad.

La propuesta forma parte de las actividades organizadas por el Hospital para conmemorar un nuevo aniversario de su creación, reafirmando su compromiso con la prevención, la promoción de hábitos saludables y el acceso a la salud.

Desde el Hospital se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada especial y a sumarse a la celebración de los 113 años de una institución que ha sido protagonista del desarrollo de la salud pública de la región. Referente en atención de alta complejidad, formación de profesionales y generación de conocimiento, el Hospital renueva cada día su compromiso con una atención accesible, humanizada y centrada en las personas, sostenida por el trabajo y la vocación de más de 2.500 personas que integran sus equipos de salud.

Asimismo, el 29 de junio se compartirá chocolate caliente y torta en el hall central del Hospital junto a los equipos de trabajo, usuarios y usuarias del sistema de salud, como cierre de los festejos por los 113 años de historia. El tradicional chocolate, que año tras año forma parte de las celebraciones aniversario, será realizado gracias al acompañamiento y la colaboración de la Asociación Cooperadora del Hospital, Ejército Argentino y la Municipalidad de Neuquén, reafirmando el compromiso y el trabajo conjunto de distintas instituciones de la comunidad con el Hospital.