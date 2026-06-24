Quién es la única sobreviviente del accidente de La Pampa donde murieron cuatro hermanas

Todas las mujeres murieron ahogadas y atrapadas en una camioneta. Qué se sabe de la única que logró salvar su vida.

Todas las mujeres viajaban en una Ford EcoSport que pasó de largo en el oscuro cruce de las rutas 14 y 35.

Un trágico accidente se registró el pasado lunes por la noche y causó gran conmoción en la provincia de La Pampa . Las autoridades afirman que es uno de los siniestros viales más graves de los últimos años . Murieron cuatro hermanas y solo la conductora logró sobrevivir.

El fatal accidente ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35. Allí una camioneta despistó, terminó cayendo en una laguna, y cuatro mujeres murieron atrapadas y ahogadas.

Todas las mujeres viajaban en una Ford EcoSport que pasó de largo en el oscuro cruce de las rutas 14 y 35 y luego cayó al agua.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Estela Sosa, quienes se dirigían a la ciudad de Santa Rosa para visitar a otra hermana que se encuentra internada.

la pampa accidente El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes, en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35.

Quién es la única mujer que sobrevivió al fatal accidente en La Pampa

La única sobreviviente es Dominga Fortunata Sosa, de 49 años, quien manejaba la camioneta y logró salir del agua por sus propios medios para luego pedir ayuda.

Por el momento, no se conocen muchos detalles sobre la única persona que sobrevivió al trágico hecho. Pero se confirmó que también es hermana de las víctimas fatales.

Según revelaron medios locales, la mujer se encuentra fuera de peligro y está internada en el Taladriz de Toay, La Pampa.

Gracias a que pudo salir por sus propios medios del agua y pedir ayuda, se montó un gran operativo que terminó con el rescate de los cuerpos de las cuatro mujeres fallecidas.

La tragedia vial conmovió a toda la comunidad de 25 de Mayo. La familia Sosa está integrada por ocho hermanos y las cinco que iban en la Ford EcoSport habían decidido trasladarse a la capital pampeana para asistir a otra de sus hermanas, que se encontraba internada en el Hospital René Favaloro, tras una intervención quirúrgica.

accidente La Pampa

Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora no advirtió el final de la traza o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde la intersección de ambas rutas forma una “T”. La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada.

Conmoción por el fallecimiento de las cuatro hermanas

El medio local Radio Génesis 25 reveló que Cristina, la mayor de las hermanas, era jubilada del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo. En pandemia se contagió de COVID y estuvo al borde de la muerte. Mientras que Raquel, otra de las hermanas fallecidas, también formaba parte del personal del mismo hospital local.

hermanas la pampa

"Como parte de esta comunidad, me cuesta encontrar palabras ante una tragedia de estas características, una tragedia que enluta a todo un pueblo", expresó conmovida y remarcó que en lo personal "significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas", escribió la directora del nosocomio,María Elsa Barrionuevo, en la despedida a sus excompañeras de trabajo.

Olga, otra de las hermanas, se desempeñaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era conocida y apreciada por el alumnado, los docentes y el resto de los empleados de la institución. "Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", dice el comunicado que emitió el centro escolar en memoria de Olga.

Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana que perdió la vida en el siniestro, era ama de casa. En julio del año pasado estuvo vinculada a un trágico accidente, en el que familiares de su marido murieron al chocar de frente contra un camión sobre la Ruta Nacional 151.