Quiénes eran las cuatro hermanas que murieron en un accidente en La Pampa y adónde viajaban

El fatal accidente generó gran conmoción. Todas las mujeres viajaban en una Ford EcoSport que pasó de largo en el oscuro cruce de las rutas 14 y 35.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes, en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35.

Un trágico accidente se registró en las últimas horas y causó gran conmoción en la provincia de La Pampa . Las autoridades afirman que es uno de los siniestros viales más graves de los últimos años .

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes, en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35. Allí una camioneta despistó, terminó cayendo en una laguna, y cuatro mujeres murieron.

Todas las mujeres viajaban en una Ford EcoSport que pasó de largo en el oscuro cruce de las rutas 14 y 35 y cayera al agua.

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Identificaron a las cuatro hermanas fallecidas y a la única sobreviviente

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Estela Sosa. Mientras que la conductora y sobreviviente de la tragedia se llama Dominga Fortunata Sosa.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las hermanas- que vivían en 25 de Mayo - tenían como destino la ciudad de Santa Rosa, adonde iban para visitar a otra hermana que está internada en el Hospital Favaloro.

El vehículo atravesó la cinta asfáltica, sobrepasó el guardarraíl de contención y terminó sumergido en una profunda depresión inundada de la laguna del Bajo Giuliani. "Pasadas las 9:30 horas, los buzos de la policía lograron encontrar el cadáver de la mujer que todavía permanecía bajo el agua", reveló el diario local El diario de La Pampa.

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La comunidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas, se encuentra completamente paralizada por la noticia. Los restos de las cuatro hermanas serán velados este martes en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad de la ribera, en una jornada de profundo duelo local.

La despedida a dos de las hermanas que murieron en el fatal accidente

Dos de las cuatro hermanas fallecidas en el siniestro, Cristina (60) y Esmeralda Raquel Sosa (56), eran figuras profundamente ligadas a la salud pública local, en el área de servicios generales.

María Elsa Barrionuevo, directora del Hospital Jorge Ahuad, canalizó ese sentimiento a través de un desgarrador mensaje público en el que intentó poner en palabras el impacto de la pérdida. "Como parte de esta comunidad, me cuesta encontrar palabras ante una tragedia de estas características, una tragedia que enluta a todo un pueblo", expresó conmovida y remarcó que en lo personal "significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas".

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La profesional recordó con especial afecto a Cristina, quien transitaba sus primeros meses luego de dejar la actividad formal. "No hacía ni un año que te habías jubilado. ¡Cuánto te costó irte! '¿Y ahora qué voy a hacer?', decías una y otra vez, porque nunca querías dejar el lugar que tanto amabas. Y nosotros tampoco queríamos que te fueras. Te queríamos tanto".

En el turno de despedirse de Raquel, la directora destacó su bondad, su calidez y el valor de sus gestos cotidianos en el día a día del hospital. "Raque… ¿podía existir alguien más bueno que vos? Dios mío, cuánto te quería. Cuánto significaban para mí tus abrazos, porque además de ser reparadores, estaban llenos de vos, de tu amor, de tu calidez", escribió.

La familia Sosa, hace apenas un año y medio, sufrió otra pérdida devastadora bajo circunstancias similares: cinco de sus integrantes perdieron la vida en un violentísimo choque sobre la Ruta Nacional 151.