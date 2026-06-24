Un hombre manejaba su BMW a 264 km/h y quedó filmado: la polémica decisión de la Justicia

El video registrados por las cámaras de monitoreo generaron gran repudio. El peligroso antecedente que tiene el hombre de 38 años.

El hombre fue detenido por circular a una excesiva velocidad en autopista.

Un hombre de 38 años fue detenido tras ser sorprendido en por un operativo mientras manejaba a 264 km/h su BMW . El caso generó gran repudio, ya que la Justicia dictaminó una insólita medida pese a los antecedentes en su contra.

El caso generó gran indignación en Chile , donde ocurrió el peligroso episodio. El operativo para detener al conductor fue realizado por funcionarios de Carabineros en la autopista Costanera Norte, en la comuna santiaguina de Vitacura , donde el límite establecido es de 100 km/h .

En las últimas horas, se conoció un video en el que muestra al vehículo a una excesiva velocidad. En esta zona, pasar el límite establecido constituye conducción temeraria y puede implicar sanciones como penas de cárcel, multas económicas y la suspensión de la licencia de conducir.

Personal de la 32° Comisaría del Tránsito intervino entre los vehículos que circulaban por la autopista, cuando el conductor fue interceptado. "A su retiro desde el interior de la autopista a una zona segura, momento en el cual se procede a su notificación del motivo de su detención por conducción temeraria", explicó la teniente Nicol Barrera Díaz en diálogo con el diario chileno BioBio.

Un conductor detenido por exceso de velocidad en la autopista de Santiago 1

Qué decisión tomó la jueza con el conductor del BMW

La situación generó gran controversia en el país vecino tras la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera Salinas, de dejar en libertad al conductor de 38 años, sin siquiera quitarle la licencia.

El individuo, de iniciales P.J.I.R y cuya identidad no se puede revelar por orden de la magistrada, fue formalizado por el delito de conducción temeraria de un BMW modelo M2, y aunque el Ministerio Público pidió su arresto domiciliario total, la jueza ordenó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional,es decir, quedó en libertad.

Desde Fiscalía habían explicado que es "particularmente gravoso y peligroso una persona que maneja a 264 km/h, sobre todo un día domingo a las 4 de la tarde, donde hay muchas familias o muchas personas pueden estar circulando. Claramente es una conducta temeraria y que pone en riesgo a la gran mayoría de las personas que circulan por la autopista".

Un conductor detenido por exceso de velocidad en la autopista de Santiago

El polémico antecedente y posible motivo detrás de su libertad

A esta situación se debe sumar un polémico antecedente que arrastra P.J.I.R. Según datos suministrados por Carabineros, el hombre "ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por Ley 20.000 y por conducción en estado de embriaguez”, agregó la teniente Barrera Díaz, quien subrayó que hechos de esta naturaleza "son conductas reprochables para la seguridad vial al momento de la conducción".

Según trascendió en redes tras la indignante resolución, el acusado es heredero de una familia chilena ligada a un poderoso grupo empresarial.

El medio BioBioChile, reveló que su familia controla una de las empresas de telecomunicaciones más grandes el país, cuyo nombre tampoco puede ser divulgado, y además tiene lazos con otro conocido empresario quien es consejero de un importante gremio y ha sido ligado a investigaciones por derechos humanos.