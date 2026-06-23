Asesinato del adolescente en barrio Confluencia: el temor a la "justicia por mano propia" tras el incendio de una casa

Tras el asesinato de Francisco Peuchot vecinos provocaron el incendio de una vivienda. La comisión vecinal de Confluencia mantuvo una reunión con el ministro de seguridad, Matías Nicolini.

El barrio Confluencia de Neuquén se encuentra sumergido en un escenario de extrema tensión, miedo y desamparo. Así lo relató la presidenta de la comisión vecinal respecto de la disputa entre familias enfrentadas que escaló hasta el asesinato de un adolescente de 16 años . El hecho desató un incendio en presunta represalia y el temor generalizado de los vecinos ante la mal llamada "justicia por mano propia".

"Queremos asegurar que el barrio esté tranquilo, que la muerte de un adolescente debe marcar un antes y un después porque cuando los tiros se vuelven cotidianos , el miedo se naturaliza y las advertencias que hacemos todo el tiempo toda la sociedad fracasa", manifestó María Eva Arriagada, presidenta de la Comisión Vecinal.

En diálogo con LU5, la vecinalista indicó que el sábado una de las familias involucradas prendió fuego una casa de la familia Ulloa. El siniestro puso en peligro incluso a otros vecinos porque el incendio se extendió a la vivienda colindante.

"Ulloa tiene que ver con las familias que están en esta problemática, pero hay muchas más involucradas", advirtió y en un intento de rescatar un dato positivo agregó: "No les quedó nada, pero por lo menos no sufrimos una pérdida más en el barrio".

Asesinato en Confluencia

El testimonio de la vecinalista dio cuenta de las cenizas que dejó la bronca incendiaria por la muerte de Francisco Peuchot. El joven murió por un disparo de arma de fuego en la cabeza en medio de un tiroteo cuando estaba afuera de su casa. Según su tía, Sara, su mamá venía denunciando piedrazos y tiros que sufrían con regularidad.

Al respecto de la violencia precedente, el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Barroso, al momento de llegar al lugar del tiroteo los efectivos de la Comisaría 19 ya intervenían en un disturbio de grandes dimensiones entre dos familias enfrentadas desde hace cinco años en el barrio.

La situación de violencia obligó incluso a la intervención de personal de la Metropolitana para controlar los incidentes mientras el presunto autor del disparo mortal huía. En este sentido, Barroso señaló que el crimen se produjo en el marco de un conflicto de larga data entre integrantes de las familias Cañete y Maripán, cuando "el payaso Maripán", Darío Ezequiel Maripán, asesinó a Luis Eduardo Cañete.

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"Estos enfrentamientos ya habían derivado en abusos de armas, amenazas calificadas y otros episodios de violencia. Lamentablemente ahora terminaron con la pérdida de este joven de 16 años", sostuvo Barroso.

Se reunieron con el ministro de Seguridad: "que nos cuiden"

"Los vecinos tienen miedo hasta de salir a trabajar", citó la vecinalista sobre la gravedad de la situación cotidiana de violencia y sumó como ejemplos robos y golpes a una portera y a una vecina.

Como presidenta de la comisión vecinal indicó que se realizó una reunión con autoridades en la Escuela 136, ex despo: "Estuvo el ministro de seguridad Matías Nicolini y hablamos con él para que tome cartas en el asunto, para que pueda reforzar la presencia del Estado en el barrio y que nos cuiden".

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Sobre la respuesta dijo que prometió mandar móviles policiales y asegurar más presencia policial. Además acordaron una próxima reunión dentro de diez días. "Esto tiene que pasar siempre, no esperemos que pasen estas cosas para poder mandar gente acá a Confluencia", aseguró la vecinalista y añadió que otra problemática que abordan en conjunto con la salita del barrio es el de consumo problemático de sustancias.

Para concluir mencionó un grave antecedente: "en el 2014 también pasó lo mismo, hubo seis muertes si no me equivoco en ese año... no queremos que pase lo mismo".

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Avances en la investigación por el asesinato en Confluencia

Mientras la comisión vecinal intenta solucionar la escalada de violencia en barrio Confluencia la investigación por el asesinato avanzó hasta la detención e imputación del presunto responsable.

Este lunes por la mañana el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un adolescente de 16 años por el homicidio de Francisco Peuchot en el barrio Confluencia de Neuquén, y pidió que se le imponga el arresto excepcional.

La imputación fue presentada por el fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, durante una audiencia en la Ciudad Judicial. Por ser el acusado un menor de edad punible se realizó en el contexto de la Ley provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

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El representante del MPF atribuyó al acusado el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor y presentó la teoría sobre la dinámica del crimen.

De acuerdo a la información preliminar reunida por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 19 de junio alrededor de las 22. El acusado llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso, del barrio Confluencia.

Allí encontró al joven en la vereda, sacó un arma de fuego y efectuó más de un disparo, uno de los cuales impactó en su cabeza. Luego, se dio a la fuga y permaneció prófugo hasta que fue demorado durante la realización de cinco allanamientos en distintas viviendas.

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Como consecuencia de la agresión, la víctima –también de 16 años- murió debido a un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego, según el informe preliminar de autopsia remitido a la fiscalía de Delitos Juveniles por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Como medida cautelar el fiscal del caso requirió el arresto excepcional del adolescente acusado por un plazo de 15 días -en principio- y con custodia policial, en un hogar de la capital provincial porque "no existen otras medidas posibles".

Entre las medidas que están pendientes en el contexto de la investigación, el fiscal del caso mencionó el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho; diversas entrevistas a personas vinculadas con el hecho; y el peritaje de elementos secuestrados durante los allanamientos, entre otras.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Lisandro Borgonovo, avaló la apertura de la investigación impulsada por el MPF y fijó el plazo para concluirla en dos meses. Respecto al arresto excepcional, también lo respaldó por un plazo de 15 días en principio.