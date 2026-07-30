Su esposa dio a luz en la casa y descubrió que escondía los cuerpos de cinco recién nacidos

Los cuerpos fueron encontrados por su pareja dentro de cajas de cartón. Los detalles del macabro hallazgo.

Puerta de la casa en donde encontraron los cinco cadáveres de recién nacidos.

El estremecedor hallazgo de los cuerpos de cinco bebés recién nacidos generó gran conmoción y derivó en la detención de una mujer. Pero además llevó a la Justicia a abrir una investigación por asesinato.

El macabro descubrimiento fue realizado por la pareja de la sospechosa. Todo comenzó cuando la mujer de 32 años dio a luz en su vivienda, en la ciudad de Orange, en el sudeste de Francia.

La mujer, que según su entorno aseguraba no haber notado el embarazo, fue trasladada al hospital por su pareja tras el parto . Hasta ese momento, el hombre desconocía la situación, y ante la conmoción por el hallazgo, decidió recurrir a la policía.

La sospecha comenzó cuando el hombre, mientras la mujer permanecía en el hospital, decidió abrir unas cajas de cartón que ella mantenía cerradas en la vivienda y que habían sido motivo de discusión entre ambos. En el interior de una de ellas encontró el cadáver de un bebé en avanzado estado de descomposición.

Puerta de la casa en donde encontraron los cinco cadáveres de recién naciodos.

El brutal hallazgo y la escalofriante sospecha por los cadáveres

Al descubrir el hecho, el hombre llevó el cuerpo al hospital, lo que llevó al personal sanitario a notificar de inmediato a las autoridades. Entonces, la policía se desplazó hasta el domicilio y realizó un registro durante la noche del lunes.

En la inspección, los agentes hallaron otros cuatro cuerpos más, todos ellos en bolsas de plástico guardadas en cajas de cartón.

Según la información brindada por la prensa francesa, los restos corresponden a recién nacidos o fetos, aunque la confirmación sobre el tiempo transcurrido desde la muerte y las circunstancias concretas no se podrá determinar hasta obtener los resultados de los exámenes médicos y las autopsias.

La fiscalía de Carpentras, localidad cercana a Orange, explicó que "el marido estaba consternado por el descubrimiento del embarazo de su compañera - que había dado a luz el día anterior en su domicilio antes de ser trasladada al hospital -, comenzó a buscar y descubrió lo que parecían restos humanos”, según indicó France Info.

En la vivienda residía la pareja junto a sus dos hijos, de 8 y 12 años. Tras la intervención policial, la mujer fue ingresada en el hospital pero este miércoles fue detenida después de recibir el alta.

La investigación quedo caratulado como sospecha de asesinato y fue asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada, que se encarga de los casos más complejos del país.

Según pudieron confirmar las autoridades, el bebé nacido el domingo ha sido acogido de forma provisional por orden de la fiscalía, que también puso en conocimiento de los servicios sociales la situación del resto de menores de la familia.

Pero ahora investigan ahora las circunstancias familiares y personales de la mujer, así como el periodo en que pudieron producirse los hechos. No se descartan, en el marco de la investigación, factores relacionados con la negación del embarazo o problemas de salud mental, una situación que ya se presentó en otros casos en Francia.