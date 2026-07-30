"Avalancha" de cientos de migrantes en España: piden cerrar urgente la frontera con Marruecos

Cientos de jóvenes y familias enteras llegaron a la valla que separa a los países y comenzaron a saltar las barras de protección. Las impactantes imágenes.

Diversos videos que circularon en redes sociales muestran como miles de personas se sumaron a una carrera multitudinaria.

Una avalancha de migrantes provenientes de Marruecos llegaron a España , saltando los controles policiales y se generó un caos, marcando así una de las mayores crisis migratorias desde 2021. Solo en los últimos nueve días ya llegaron 1.500 migrantes por mar.

Este jueves se desplegó un amplio operativo la ciudad de Ceuta para contener el ingreso a territorio español. Cientos de jóvenes y familias enteras llegaron a la valla que separa a los países y comenzaron a saltar las barras de protección, que en ese momento no estaban custodiadas por las fuerzas de seguridad.

La situación se descontroló rápidamente, lo que llevó a un explícito pedido del gobierno español: proceder al cierre de la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable", y el despliegue del Ejército debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes.

Una avalancha de migrantes llegan a España por mar

Diversos videos que circularon en redes sociales muestran como miles de personas se sumaron a una carrera multitudinaria por el paseo marítimo de Fnideq en dirección a la frontera con Ceuta.

Según pudo constatar EFE, las detenciones se han multiplicado en los alrededores del paso fronterizo, pero no han dispersado la concentración.

Previo a la llegada a España, los migrantes atravesaron una alambrada de púas del lado marroquí que bordea el mar. Cuando las fuerzas auxiliares marroquíes intentaron frenar el paso, miles de personas se encontraban en las proximidades de la verja española y el dispositivo se vio desbordado ante la magnitud de la concentración.

Qué dijo el presidente de España ante la llegada de migrantes

El cierre de frontera fue una decisión tomada en una Junta de Portavoces de la Asamblea de la Ciudad Autónoma convocada con carácter "extraordinario y urgente" a raíz del "salto cualitativo" que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes a Ceuta, agravada en las últimas horas por la entrada a pie, sorteando el espigón del Tarajal.

"No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", añadió la Junta.

El presidente de España, Pedro Sánchez, comunicó que se encuentran trabajando "en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta".

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", agregó.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Llegan "200 personas por día" desde Marruecos

Este episodio es el de mayor presión migratoria registrado en la ciudad, desde la crisis de mayo de 2021. Muchos son menores de edad. También se han localizado algunos cadáveres en las costas. Se estima que hay más de 3.000 personas esperando en las playas de Marruecos para cruzar.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que “los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, precisó.

En medio del agravamiento de la situación, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, anunció una visita a Ceuta para este viernes.

El objetivo del viaje será evaluar sobre el terreno la evolución de la crisis migratoria, que continúa intensificándose con el correr de las horas, y supervisar el funcionamiento del operativo desplegado en la frontera entre España y Marruecos.