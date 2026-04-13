Encontraron una bebé de dos meses muerta en una universidad: escalofriante giro en la investigación

En el caso interviene la Justicia Federal ya que se trata de un edificio nacional. Qué se sabe hasta el momento.

El bebé y su mamá estaban desaparecidos desde el viernes, según denunció la pareja de la mujer.

Un amplio operativo se realizó este lunes por la mañana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), al confirmarse el hallazgo de un bebé muerto en el interior del edificio.

El hallazgo ocurrió en una zona donde se construyen nuevas aulas de esa unidad académica. La situación generó gran conmoción en la comunidad educativa de la facultad. "Tendría dos meses y medio" , dijeron fuentes policiales en diálogo con TN.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido, las causas del deceso o sobre la identidad y edad del pequeño. Se investiga si fue abandonado por una mujer que había sido reportada como desaparecida.

La causa quedó en manos de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó una serie de medidas urgentes y solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina. En el caso interviene la Justicia Federal, ya que el hallazgo se produjo en un edificio nacional.

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Cuál es una de las hipótesis alrededor de la muerte del bebé

Una de las hipótesis indica que el bebé habría sido abandonado este fin de semana y en aquel momento, podría haber estado con vida. La autopsia será determinante para establecer con precisión cuándo y cómo murió.

En paralelo, la policía buscaba a una mujer que había sido denunciada como desaparecida por su pareja. El hombre había contado que ambos habían ido junto al bebé al Hospital de Niños de La Plata para una consulta médica y que, en un momento, las perdió de vista.

A raíz de su denuncia comenzó un operativo de búsqueda con un giro clave en las últimas horas. La mujer apareció y todo indica que es la madre del bebé hallado sin vida. Además, se constató que el pequeño tenía la misma ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Antes de ser localizada, la mujer había sido vista arriba de un colectivo de la línea 506. Según relataron los familiares, el chofer confirmó que la trasladó hasta la zona de 1 y 45, a pocos metros de la facultad donde finalmente fue encontrada la menor.

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En las últimas horas, según confirmó la policía de la ciudad, la mamá de la víctima fue encontrada deambulando a pocas cuadras del lugar. Ahora será sometida a una evaluación médica dado que padece un cuadro psiquiátrico y por ello la Justicia Federal deberá determinar si es o no imputable por lo sucedido.

Por el momento, la investigación se centra en reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte del bebé y cuál fue el rol de su madre en el hecho. La carátula del caso quedó como "averiguación de causales de muerte".

Inesperado giro en la investigación por la muerte de la bebé

La investigación en el caso por la bebé hallada sin vida tuvo un giro fuerte en las últimas horas, tras la detención de la madre a quien acusan de homicidio, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

En un primer momento, la madre era intensamente buscada pero horas después fue localizada en la zona de 122 y 50, en buen estado de salud, aunque bajo un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica, sin detención.

Sin embargo, con el avance de la investigación, personal de la Brigada Federal La Plata logró individualizar nuevamente a la mujer en 1 y 45, donde se concretó su detención por orden judicial.

Fuentes policiales confirmaron que la mujer tiene 32 años y es de nacionalidad chilena. Fue trasladada a la sede de la Policía Federal de La Plata.