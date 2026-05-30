Escándalo: detuvieron a un expresidente de ARSAT con US$ 2,5 millones en efectivo y un arsenal de drogas

Facundo Leal presidió ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa nació por un robo de equipos y derivó en el mayor hallazgo de la investigación.

Una causa judicial que comenzó como una denuncia por el robo de equipamiento tecnológico terminó en las últimas horas con la detención de Facundo Leal , ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , tras encontrar en sus domicilios más de US$ 2,5 millones en efectivo y una importante cantidad de drogas .

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro , con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa jurisdicción, en el marco de la causa caratulada "NN s/ Robo". En total se ejecutaron quince órdenes de allanamiento en distintos puntos del país. Leal fue detenido en calidad de incomunicado y trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal .

El operativo más relevante tuvo lugar en un departamento ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo , domicilio vinculado al ex funcionario. Allí los efectivos encontraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína , un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.

Operativo Funcionario Arsat (2)

Pero el hallazgo que más impactó fue el dinero. En ese mismo inmueble de Palermo, los investigadores secuestraron 803.754 dólares estadounidenses en efectivo, además de 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, entre otros.

El segundo allanamiento en Mendoza sumó casi US$ 1,8 millones más

La investigación no se detuvo ahí. Horas después de la detención de Leal, la Justicia ordenó un segundo allanamiento en otro domicilio atribuido al ex funcionario, ubicado en la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en la ciudad de Mendoza. El procedimiento fue ejecutado por la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza y arrojó el secuestro de otros 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular.

Entre ambos inmuebles, los investigadores contabilizaron 2.591.354 dólares, además de las divisas extranjeras y los pesos argentinos hallados durante los procedimientos. También fueron secuestrados cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares, un reloj inteligente, un inhibidor de señal, una valija con cámaras y grabadoras, y documentación considerada de interés para la causa.

Operativo Funcionario Arsat (3)

Leal presidió ARSAT entre 2022 y febrero de 2024, durante la gestión de Alberto Fernández, y fue designado posteriormente al frente del ORSNA.

La denuncia que originó la causa fue presentada por la propia empresa al inicio de la gestión de Javier Milei y apuntaba al presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a la estatal de telecomunicaciones.

La investigación, que no estaba enfocada inicialmente en Leal ni tenía como eje el hallazgo de drogas o dinero en efectivo, terminó derivando en uno de los operativos más resonantes de los últimos meses contra un exfuncionario de la administración anterior.