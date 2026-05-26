Con un peso inusual, nació una súper bebé que sorprendió a todos

La madre dijo que su embarazo fue de riesgo, aunque no tuvo complicaciones en el parto. La pequeña Nazarena es su tercera hija.

Una súper bebé nació el pasado domingo en Santiago del Estero a las 38 semanas de gestación. Sorprendió a los médicos del Centro Integral de Salud (CIS) Banda el peso de la pequeña Nazarena que vino al mundo con 6,5 kilos.

Trascendió el nacimiento en las últimas horas tras una nota que le realizaron en el CIS y que se viralizara rápidamente por Tik Tok. En el video, Johana, la mamá, oriunda de Colonia Dora, contó que el embarazo era considerado de riesgo, pero afortunadamente todo resultó bien tanto para ella como para la bebé.

“Fue difícil porque me decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien", manifestó Johana desde la sala común de la maternidad donde estaba en observación médica.

"Está perfectamente"

La mamá dijo que este era el tercer parto, dado que ya cuenta con otros dos hijos (una nena y un nene) que nacieron con 3,800 y 4 kilos respectivamente.

Aseguró que la recién nacida se encuentra en buen estado de salud y evoluciona favorablemente. La mamá aseguró que la bebé "está perfectamente", mientras continúan los controles habituales tras el parto.

En medios locals recordaron que los nacimientos de bebés con más de 4 kilos suelen considerarse casos de macrosomía fetal, una condición que puede incrementar los riesgos durante el parto. Además, que en esta ocasión el seguimiento profesional permitió que el nacimiento se desarrollara sin mayores complicaciones.

Nazarena continuaba con controles bajo la obervación de los especialistas. Pronto podrá regresar a la localiad donde reside la familia, mientras su caso cruzó las fronteras de su provincia.

Un súper bebé patagónico

Hace un par de años, en la Patagonia también se registró el nacimiento de un bebé con un peso inusual. “Nació un súper bebé en el HRRG”, anunció en su página oficial de Facebook el Hospital Regional de Río Grande, en Tierra del Fuego, horas después de la llegada al mundo del pequeño, acompañando el posteo con tres fotos en las que se lo ve envuelto en una manta y con un simpático pijamita de Stitch, el popular dibujo animado.

“Le damos la bienvenida a Noah Valentino, pesó 5,890 kg. Mide 56 cm y se encuentra en excelente estado de salud”, celebró el texto que acompañó las imágenes el pasado 27 de agisto de 2024.

Súper bebé en Tierra del Fuego. Noah Valentino llegó al mundo el sábado 24 de agosto en Tierra del Fuego, y sorprendió a todos en el Hospital de Río Grande.

El mensaje cerró con el habitual saludo: “Felicitaciones a sus papis Daiana Santillán y Jonathan!”

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, ante las medidas extraordinarias de Noah, que incluso sorprendieron a los propios trabajadores del hospital, acostumbrados a recibir bebés de entre 2,5 y 4 kilos, el peso que se considera convencional.

El nuevo fueguino estuvo muy cerca de los 6 kilos 500 que pesó en 2012 un bebé nacido en un hospital de Córdoba Capital, que midió 57 centímetros, apenas uno más que Noah Valentino.