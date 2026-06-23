Tormenta fatal: buscaba refugio de la lluvia y murió aplastada por un cartel publicitario

Las ráfagas derribaron una estructura publicitaria ubicada en la puerta de un comercio. La víctima tenía entre 30 y 35 años.

Buscaba refugio en medio de una tormenta y murió aplastada por un cartel publicitario.

Una mujer murió tras ser aplastada por una estructura publicitaria que se desplomó durante una tormenta en el área metropolitana de Monterrey , en México . La víctima intentaba resguardarse de las malas condiciones climáticas cuando el cartel cayó sobre ella.

El episodio ocurrió durante la tarde del pasado viernes en el municipio de San Nicolás de los Garza, dentro del estado de Nuevo León, en las inmediaciones de una farmacia y un sector de resguardo ubicado junto a la estación Anáhuac de la Línea 2 del Metro.

De acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades locales y replicados por medios mexicanos, la caída estuvo relacionada con las condiciones climáticas adversas que afectaban a distintos puntos de la región.

La mujer, cuya edad fue estimada entre 30 y 35 años, quedó atrapada debajo de una estructura metálica y murió en el lugar a causa de las heridas sufridas por el impacto.

Cómo fue el accidente que causó la muerte de la mujer

La emergencia fue reportada alrededor de las 15:45 en las inmediaciones de la avenida Universidad y la calle Unión, dentro de la colonia Anáhuac. En ese momento, la tormenta avanzaba sobre distintos municipios del área metropolitana de Monterrey con precipitaciones intensas y fuertes ráfagas.

Según los primeros informes, la víctima había buscado protección de la lluvia en la parte baja de la estación Anáhuac. Mientras permanecía allí, el viento provocó el desprendimiento de un anuncio panorámico instalado en el exterior de una farmacia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xenofobico98/status/2068226748966183419%20&partner=&hide_thread=false Se recomienda discreción.

Así fue el accidente el día de hoy con el panorámico en el municipio de San Nicolás en Nuevo León por las lluvias y las ráfagas de aire fuertes. #fosfofosfo#samuelgarcia#monterrey#accidentesanicolasdelosgarza pic.twitter.com/EtbMZ8ktUi — El REGIO MAMÓN (@xenofobico98) June 20, 2026

En uno de los videos que se viralizó en las redes sociales, se escucha el lamento de un hombre tras la caída de la estructura. “No, no, no. La señora”, exclama el testigo, aparentemente ubicado dentro del comercio. La estructura terminó impactando sobre la mujer, que quedó tendida debajo de los restos metálicos.

Los primeros en intervenir fueron integrantes de Protección Civil del Metro, quienes acudieron para verificar la situación y solicitar apoyo adicional. Posteriormente llegaron efectivos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza, integrantes de Fuerza Civil y personal de Tránsito, que colaboraron en el operativo.

Cómo retiraron la estructura para extraer a la víctima

Debido a las dimensiones y al peso del anuncio, fue necesario utilizar una grúa para mover los elementos metálicos que permanecían sobre la víctima. Las maniobras se extendieron durante varios minutos hasta que pudo recuperarse el cuerpo.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales quedaron a cargo de las tareas técnicas previstas para este tipo de casos.

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Reportan a una mujer sin vida tras caerle anuncio publicitario encima, en avenida Universidad en la colonia Anáhuac, en San Nicolás de los Garza. pic.twitter.com/ygOImYhHEg — (@Porfirioibarra) June 19, 2026

Las lluvias habían comenzado cerca de las 15:30 y estuvieron acompañadas por granizo, acumulación de agua y fuertes vientos en distintos sectores de la zona metropolitana. Diversos municipios registraron complicaciones derivadas del temporal durante esa jornada.

El mensaje de despedida de la familia

Luego de que se conociera la identidad de la víctima, familiares compartieron emotivos mensajes de despedida a través de redes sociales.

Entre las publicaciones difundidas apareció una fotografía acompañada por una frase dedicada a la víctima. El mensaje expresaba: "Vuela alto hermana Rosa Amelia Mendoza Guerrero. Me vas a hacer mucha falta".

“No tienes idea de cuánto te voy a extrañar hermana siempre vivirás en mi corazón ya estás reunida con nuestros papás dales un abrazo gigantesco de mi parte y diles que los extraño mucho y que igual me siguen haciendo mucha falta todos los días me dejaron sola hermanita no sé qué voy a hacer sin ustedes”, agrega esa publicación.

México 3 Buscaba refugio en medio de una tormenta y murió aplastada por un cartel: la despedida de su familia en las redes.

Un día después, la misma usuaria, Nelly Mendoza, escribió: “Vivirás por siempre en mi corazón y en el de cada persona que tuvo la oportunidad de conocerte, te has reunido con nuestros papás, mi FAMILIA ya goza de la presencia de nuestro señor Jesucristo y me quedo yo aquí con un dolor que me consume por dentro, quizá todavía me queda cumplir una misión o no sé pero solo les pido a ti hermana y mis papás que no me suelten nunca y que me den fuerzas para soportar todo esto los amo con todo mi corazón mi SUEÑO BONITO será siempre haber tenido la fortuna de formar parte de nuestra pequeña pero gran familia”.