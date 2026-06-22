Histórico golpe al narcotráfico: hallan 2,7 toneladas de cocaína ocultas en búnkeres y hay dos detenidos

La droga hallada en el mayor decomiso de cocaína de la historia en ese país oceánico está valuada en más de 570 millones de dólares.

Histórico golpe al narcotráfico en Australia: la carga estaba valuada en más de 570 millones de dólares estadounidenses.

Australia concretó un certero golpe al narcotráfico al llevar a cabo el mayor decomiso de cocaína de la historia del país, tras el secuestro de 2,7 toneladas de la droga ocultas en un sofisticado sistema de búnkeres subterráneos . El operativo terminó con dos hombres detenidos .

La Policía Federal Australiana informó que la cocaína estaba escondida en recipientes de plástico enterrados debajo de falsos pisos instalados en contenedores marítimos.

El hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado el pasado viernes en Londonderry, una localidad ubicada en las afueras de Sídney, según se precisó oficialmente este lunes.

El cargamento tenía un valor superior a los 816 millones de dólares australianos en el mercado ilegal, una cifra equivalente a más de 570 millones de dólares estadounidenses. La cantidad decomisada habría permitido alrededor de tres millones de transacciones callejeras, especificó la Policía.

Australia narcotrafico La cocaína estaba escondida en recipientes de plástico enterrados debajo de falsos pisos instalados en contenedores marítimos.

Los detenidos son dos hombres de 21 y 25 años que, de acuerdo con la investigación, intentaron escapar a pie al advertir la presencia policial, aunque fueron interceptados y arrestados.

Cómo encontraron las 2,7 toneladas de cocaína

La incautación formó parte de la denominada Operación Minjiang, una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF), integrado por organismos policiales, aduaneros, tributarios y de inteligencia criminal australianos.

Durante el procedimiento, los investigadores inspeccionaron tres contenedores de transporte marítimo ubicados en la parte trasera del predio. En su interior descubrieron un sistema de ocultamiento construido bajo falsos pisos, donde se encontraban los recipientes que almacenaban la droga.

Según la hipótesis de los investigadores, la cocaína ingresó a Australia cerca de Midge Point, en el norte del estado de Queensland. Posteriormente habría sido trasladada hasta la zona de Sídney por orden de una organización criminal que operaba en esa región.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar el origen del cargamento e identificar a otras personas presuntamente involucradas en la maniobra.

Australia narcotrafico 2 La cantidad de cocaína decomisada habría permitido alrededor de tres millones de transacciones callejeras

Antes de este hallazgo, la misma pesquisa ya había permitido secuestrar 178 kilogramos de cocaína y 142 kilogramos de metanfetamina.

Con el procedimiento realizado en Londonderry, el volumen total de drogas sujetas a control fronterizo decomisadas en el marco de la operación superó las tres toneladas.

El hallazgo en el agua que dio inicio a la investigación

La Operación Minjiang comenzó en mayo de 2026 después de que efectivos policiales localizaran 40 kilogramos de cocaína flotando cerca de una rampa para embarcaciones en Midge Point.

Ese descubrimiento se produjo mientras la policía intervenía a partir de reportes sobre un camión de plataforma incendiado. A partir de ese episodio, los investigadores identificaron al propietario del vehículo, un hombre de 41 años de la región de Mackay.

Las averiguaciones posteriores derivaron en una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del norte y sudeste de Queensland, además de procedimientos ejecutados en Sídney.

La investigación permitió identificar a varias personas presuntamente vinculadas con la red de importación ilegal de drogas. Antes del operativo dado a conocer este lunes, seis sospechosos ya habían sido detenidos y acusados por distintos delitos relacionados con la posesión de estupefacientes o conspiraciones para poseerlos.

Entre ellos figura un hombre de 32 años de Petrie, acusado de posesión de drogas peligrosas y lavado de dinero. Además, fue imputado por intento de posesión de una cantidad comercial de una droga sometida a control fronterizo.

Australia narcotrafico 1 La histórica incautación de la cocaína en Australia formó parte de la denominada Operación Minjiang.

También fue acusada una mujer de 32 años de la misma localidad. La Policía sostiene que residía en una vivienda vinculada a la organización y que participó en el almacenamiento de los estupefacientes.

Otro de los imputados es un hombre de 24 años de Nueva Gales del Sur. Los investigadores alegan que viajó a Midge Point durante mayo de 2026 y colaboró en tareas relacionadas con la recolección y el transporte de la droga.

Qué cargos enfrentan los detenidos

Los dos hombres arrestados en Londonderry fueron acusados de posesión de una cantidad comercial de una droga controlada en la frontera importada ilegalmente, un delito contemplado en el artículo 307.5 del Código Penal australiano. La legislación prevé para ese cargo una pena máxima de cadena perpetua.

Ambos comparecieron ante un tribunal local de Nueva Gales del Sur el sábado y quedaron detenidos de manera preventiva. La próxima audiencia fue programada para el 13 de agosto ante el Tribunal Local de Penrith.

La investigación también mantiene bajo análisis al buque nodriza MV Wealth, señalado por las autoridades como presuntamente involucrado en la introducción del cargamento a Australia.

La embarcación permanece retenida en las Islas Salomón mientras avanzan las investigaciones sobre la ruta utilizada para ingresar la droga a Australia.