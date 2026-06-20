Trágico y voraz incendio en un hotel de República Dominicana: murió una turista y hubo heridos

El fuego se habría iniciado durante trabajos en el techo de la recepción. Las llamas avanzaron rápidamente por los materiales inflamables de la estructura.

Un impresionante incendio consumió gran parte de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach , en la zona turística de Bayahíbe, en República Dominicana , y dejó un saldo trágico al confirmarse l a muerte de una turista y tres personas hospitalizadas .

La víctima fue identificada como Francesca Valentino , una turista italiana de 46 años que murió durante el siniestro, según confirmó la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Además, otras tres personas fueron trasladadas a centros médicos de la zona, mientras que seis recibieron atención en el lugar por distintas lesiones y cuadros de crisis nerviosa.

INCENDIO EN HOTEL REPUBLICA DOMINICANA

Cómo comenzó el incendio

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las autoridades dominicanas, el fuego se habría iniciado en el sector de recepción del complejo turístico y se propagó rápidamente debido a los materiales utilizados en la construcción.

Según reportó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los techos de palma y paja favorecieron el avance de las llamas, mientras que las fuertes ráfagas de viento registradas en la costa aceleraron la propagación del incendio.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron enormes columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de la playa, mientras las llamas consumían edificios completos del complejo.

Aunque el incendio fue controlado varias horas después, las causas exactas todavía son materia de investigación.

Embed WATCH: Massive fire engulfs Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unknown.



Dozens of hotel guests were forced to flee onto the beach. pic.twitter.com/JiemCUSx24 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 19, 2026

El dramático relato de turistas argentinos

Entre los huéspedes evacuados había numerosos argentinos que pasaban sus vacaciones en el complejo y que vivieron momentos de extrema tensión. Una turista cordobesa relató que el incendio comenzó en el área donde se llevaban a cabo trabajos sobre el techo de la recepción.

"Estaban colocando unas membranas en el techo. Dicen que estaban soldando, saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor", contó al medio El Doce.

La mujer aseguró que debieron correr para rescatar sus pertenencias más importantes.

"Literalmente corrimos por nuestras vidas. Alcanzamos a sacar los pasaportes y las valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos", afirmó.

INCENDIO EN HOTEL REPUBLICA DOMINICANA (1)

"Veinte minutos después ya no existía"

Otra turista argentina contó que se encontraba en la playa cuando comenzó la emergencia. "Empezamos a ver el humo y la gente comenzó a gritar que nos fuéramos porque decían que todo podía explotar", recordó.

La mujer aseguró que muchos viajeros dejaron sus pertenencias en las habitaciones durante la evacuación y ahora enfrentan incertidumbre respecto de la documentación necesaria para regresar a sus países.

Por su parte, Ignacio, otro turista argentino hospedado en el hotel, describió el momento en que observó el avance del fuego.

"Yo estaba desayunando en el buffet. Cuando salí, vi que toda la gente estaba mirando para un lado. Veinte minutos después, el buffet ya no existía, había quedado completamente quemado", relató.

"Al principio fue una cosa dantesca. Las columnas de humo y fuego daban piel de gallina. Ahí nos dimos cuenta de que no daba para quedarse y salimos rajando", agregó.

Qué pasó con los turistas evacuados

Tras controlar el incendio, las autoridades iniciaron un operativo para reubicar a los huéspedes afectados.

Los turistas fueron trasladados a otros complejos hoteleros de la zona, mientras continúan las tareas para determinar las causas del siniestro y evaluar los daños materiales.

Según informaron las autoridades dominicanas, el cercano Viva Wyndham Dominicus Palace, perteneciente a la misma cadena hotelera, no sufrió daños y continuó operando con normalidad.