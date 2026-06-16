Incendio destruyó un exmotel en Villa La Angostura: familias perdieron todo y cinco bomberos fueron asistidos

El fuego consumió gran parte del establecimiento donde vivían varias familias quienes lograron auto evacuarse tras escuchar una explosión.

Un voraz incendio consumió gran parte del ex motel Sasha de Villa La Angostura durante la noche del lunes y dejó a varias familias sin sus pertenencias. El siniestro movilizó a casi todo el personal operativo de los Bomberos Voluntarios de la localidad, que trabajó durante horas para evitar que las llamas se propagaran a la totalidad del complejo.

El fuego se desató alrededor de las 21.20 en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura del kilómetro 2112,50, en el sector conocido como la curva de Vera, una zona de intenso tránsito en el acceso a la localidad cordillerana.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, Wily Trujillo, explicó a LM Neuquén que el alerta llegó inicialmente a través de la Comisaría 28.

incendio Villa La Angostura motel Sasha

"Se recibe un llamado a la comisaría y desde ahí nos convocan a nosotros informando que se estaba incendiando un motel que estaba habitado por gente que vive de manera permanente", relató.

Ante la magnitud del hecho, las primeras unidades de ataque y abastecimiento partieron de inmediato hacia el lugar. Sin embargo, cuando arribaron encontraron que el incendio ya se encontraba declarado.

"Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más unidades y reforzar el abastecimiento de agua con apoyo del municipio", indicó.

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Según explicó Trujillo, la estructura presentaba características que complicaron enormemente las tareas de extinción. El complejo estaba construido principalmente en madera y contaba con numerosos espacios que favorecieron la propagación de las llamas.

El foco principal se habría originado en la zona del hall central y alcanzó rápidamente una lavandería y una sala de máquinas. Desde allí, el fuego avanzó a través de sectores cubiertos y espacios ocultos hasta llegar a varias habitaciones.

"Hubo que trabajar mucho en la contención para evitar que siguiera avanzando hacia otros sectores. Lo principal fue tratar de impedir la propagación a las demás habitaciones", explicó.

El informe elaborado por los Bomberos Voluntarios señaló que, al llegar las primeras dotaciones, el fuego ya había comprometido la parte superior de la estructura. La rápida acumulación de gases calientes y la transmisión por entretechos aceleraron el avance del siniestro hasta afectar gran parte del edificio.

Operativo

Para enfrentar la emergencia se desplegó aproximadamente el 90 por ciento del personal operativo del cuartel. En total trabajaron cerca de 30 bomberos voluntarios, además de quienes permanecieron en la base para atender otras contingencias.

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Las tareas incluyeron maniobras ofensivas y defensivas, ventilación de ambientes, abastecimiento continuo de agua mediante camiones cisterna y posteriores trabajos de remoción y enfriamiento para evitar rebrotes.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ni personas heridas entre los ocupantes del complejo. Las familias que residían allí lograron evacuar por sus propios medios antes de que el fuego avanzara sobre las habitaciones.

"Por suerte se autoevacuaron y no tuvimos que lamentar víctimas. Solamente quedaron daños materiales y muchas personas perdieron todas sus cosas", sostuvo Trujillo.

motel sasha villa la angostura (1)

El ex motel funcionaba actualmente como alojamiento permanente para varias familias. Según indicó el jefe de bomberos, las 14 habitaciones ubicadas en el sector principal y otras dependencias del complejo se encontraban ocupadas al momento del incendio.

La pérdida material fue significativa debido a la intensidad del fuego y a la rapidez con la que se extendió por la estructura.

Durante el operativo también hubo consecuencias para el personal de emergencia. Cinco bomberos debieron ser trasladados preventivamente al Hospital Dr. Oscar Arraiz tras presentar síntomas por inhalación de humo y monóxido de carbono.

"Nos habíamos quedado sin tubos de respiración autónoma y algunos bomberos inhalaron humo. Fueron asistidos en el hospital, les colocaron oxígeno y, una vez que se estabilizaron sus signos vitales, pudieron regresar al cuartel", explicó Trujillo.

Incendio en el motel Sasha de Villa La Angostura

Los trabajos de extinción se extendieron hasta la medianoche, mientras que las tareas de enfriamiento, control de puntos calientes y acondicionamiento de equipos continuaron hasta cerca de las 2.30 de la madrugada.

En el operativo participaron además efectivos de la Comisaría 28, personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz, la Brigada de Incendios, Protección Civil y la Municipalidad de Villa La Angostura, que aportó camiones cisterna para garantizar el suministro de agua.

Respecto de las causas, todavía no hay precisiones. Algunos testigos mencionaron haber escuchado una explosión antes de que las llamas se expandieran, aunque los bomberos aclararon que no pudieron comprobar esa versión debido a que, al llegar, el incendio ya se encontraba completamente desarrollado.

Ahora serán los peritos quienes deberán determinar dónde se inició el fuego y qué provocó el siniestro que dejó sin hogar a numerosas familias de Villa La Angostura.