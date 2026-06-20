Abandonaron un auto tras un choque y la Policía encontró cocaína en su interior

El vehículo había quedado abandonado después de un accidente. Los investigadores encontraron estupefacientes y varios objetos que ahora son analizados.

Un auto que parecía haber quedado abandonado luego de protagonizar un choque en Neuquén terminó siendo objeto de una investigación. Tras el secuestro del vehículo y una posterior revisión, la Policía encontró cocaína y varios elementos de interés en su interior, lo que abrió nuevos interrogantes en torno a sus ocupantes.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 16, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención fueron alertados por un presunto accidente de tránsito en calle Teodoro Planas al 1000, en la capital provincial.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un Volkswagen Gol Trend gris que había impactado contra un local comercial y se encontraba abandonado, por lo que procedieron al secuestro del rodado.

Un hallazgo inesperado dentro del vehículo

Con la correspondiente autorización judicial, personal de la Comisaría Segunda de Neuquén junto a efectivos de las Oficinas de Investigaciones Zona Sur Este y Zona Sur Oeste realizó una requisa sobre el rodado.

Durante la revisión, los investigadores encontraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, tarjetas bancarias, un equipo de comunicación, herramientas, prendas de vestir, una mochila y documentación.

Además, dentro del vehículo fue hallada una sustancia que se presumía podía tratarse de un estupefaciente. Ante esta situación, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, que confirmó el secuestro de 15 gramos de clorhidrato de cocaína.

Desde la Policía indicaron que las actuaciones continúan para establecer la procedencia de los elementos hallados dentro del vehículo y determinar si existe alguna vinculación de sus ocupantes con el hecho que dio origen a la investigación.

Recuperaron un auto con pedido de secuestro

En otro operativo reciente, la Policía de Neuquén recuperó un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente y secuestró distintos elementos de interés en el marco de una investigación por robo calificado.

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La causa se inició a partir de un hecho ocurrido días atrás en la localidad de Centenario y quedó bajo la investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. A partir de tareas de inteligencia, relevamientos y averiguaciones realizadas por los efectivos, se logró establecer la posible ubicación del vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos.

Con la información reunida, los investigadores localizaron el rodado en una vivienda ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén y, con una orden judicial, llevaron adelante un allanamiento en el lugar.

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Durante el procedimiento se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada en Río Negro. Además, los efectivos secuestraron elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos tarjetas bancarias, documentación perteneciente a terceros, un teléfono celular y una cámara fotográfica profesional.