Investigaban un robo y terminaron recuperando un auto con pedido de secuestro

La Policía de la provincia de Neuquén llevó adelante un importante operativo que permitió recuperar un vehículo robado y secuestrar elementos, en el marco de una causa abierta por robo calificado .

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II.

De acuerdo con la información brindada por las fuerzas de seguridad, la investigación se originó a partir de un hecho ocurrido días atrás en la localidad de Centenario . La misma estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

A raíz de las tareas de inteligencia, relevamientos y averiguaciones realizadas por los efectivos, se logró determinar la posible ubicación del auto que habría sido utilizado para los delitos por los sujetos sospechados.

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Allanamiento en el Oeste

Con todas las pruebas, los investigadores localizaron el rodado en una vivienda particular ubicada en el Oeste de la capital. Con la orden judicial, se concretó un allanamiento que contó con la participación de personal de Investigaciones Periferia II, efectivos de la Comisaría 21, personal de Tránsito y Criminalística.

Durante el procedimiento, los uniformados confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada en la provincia de Río Negro.

Además del automóvil, secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos tarjetas bancarias, documentación personal perteneciente a terceros, un teléfono celular y una cámara fotográfica profesional.

La comisaría 21 del barrio Melipal fue la que recibió el aviso del crimen.

Investigación abierta

Todos los elementos hallados quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, mientras los investigadores buscan establecer la participación de los involucrados y reconstruir la mecánica del hecho que motivó el procedimiento.

seis menores causaon disturbios en neuquen

Seis menores fueron demorados luego de provocar disturbios y amenazas

Este lunes feriado la Policía de la provincia de Neuquén montó un increíble operativo luego de varias denuncias por amenazas, intentos de robo y disturbios protagonizados por un grupo de menores. Los jóvenes fueron interceptados cuando intentaban escapar por la zona de las vías.

La situación ocurrió por la tarde en el centro de la capital, donde las tareas de los efectivos terminaron con la demora de seis adolescentes señalados por protagonizar distintos incidentes en inmediaciones del Parque Central. Durante el procedimiento, a uno de ellos se le encontró un arma blanca entre sus pertenencias.

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Mientras se realizaban las actuaciones, varias personas se acercaron a la policía para denunciar situaciones que habrían tenido como protagonistas a los menores demorados.

Entre los testimonios recabados se encuentran los de comerciantes de la zona céntrica y dos adolescentes que aseguraron haber sido perseguidos y amenazados con un cuchillo mientras circulaban en bicicleta cerca del anfiteatro del Parque Central.