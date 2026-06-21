India: se derrumbó el techo de un templo y murieron siete personas

La estructura cedió en pleno encuentro religioso y provocó una tragedia. El momento quedó grabado en video. Hay al menos 25 heridos.

El techo se derrumbó y cayó sobre decenas de fieles que se encontraban reunidos en un templo de la India.

Una tragedia sacudió al oeste de la India , cuando el techo de un templo se derrumbó de manera repentina y cayó sobre decenas de personas que se encontraban reunidas en una sala de oración. El accidente dejó al menos siete muertos y más de 25 heridos en el estado de Maharashtra .

El impactante derrumbe fue captado por una cámara de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que la estructura cede y cae sobre decenas de fieles que estaban reunidos en la sala de oración en construcción .

Todo pasó cerca de las 15, en el templo Yashwasi en el distrito de Parbhani. Las víctimas permanecieron atrapadas debajo de los escombros hasta la llegada de los servicios de emergencias, consignó el sitio The Sun.

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Las tareas de rescate duraron cerca de dos horas y media, en las cuales los socorristas lograron sacar a unas 32 personas. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital en ambulancias.

La ministra de Parbhani, Meghana Bordikar, explicó que “grandes piezas de piedra rosa de Rajastán, que eran muy pesadas, se utilizaron para la construcción del templo. Estas piedras, sostenidas por andamios, cayeron sobre los devotos”.

“El templo fue abierto para los fieles a pesar de estar en construcción a pedido de los lugareños”, indicó la funcionaria y aseguró que tanto los heridos como los familiares de las víctimas recibirían el apoyo necesario.

Derrumbe.India. Techo

El primer ministro indio, Narendra Modi, por su parte, lamentó lo sucedido en su cuenta de X: “La pérdida de vidas debido al colapso de un muro en Parbhani, Maharashtra, es profundamente triste. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido a sus seres queridos en este percance. Que los heridos se recuperen lo antes posible”.

En el lugar trabajó personal policial, un equipo de gestión de desastres, una flota de maquinaria pesada y unas 50 unidades de emergencias preparadas para brindar los primeros auxilios a las víctimas.

Derrumbe y susto en un edificio de Edesur

En el mes de abril el derrumbe del techo de una sede de la empresa de energía Edesur, en el barrio porteño de Monserrat asustó a los empleados que debieron ser evacuados.

Se desmoronó la terraza de la sucursal ubicada en la calle San José 140.

derrumbe edesur

En el lugar trabajaron Policía, SAME y Bomberos de la Ciudad para realizar las tareas de inspección y control. Así fue que constataron que el derrumbe no generó víctimas, ya que la oficina se encontraba cerrada al momento del hecho. El servicio no se vio afectado.

Según indicaron las autoridades todo comenzó cuando los vecinos escucharon una serie de ruidos que antecedieron a la caída de parte de la estructura.

El comunicado de Edesur

"Ante un fuerte estruendo que se escuchó esta noche dentro de nuestro edificio central, ubicado en San José 140 CABA, personal que se encontraba de guardia dio aviso a las fuerzas de seguridad", expresaron desde la empresa en un comunicado.

En ese sentido indicaron que: "Los primeros peritajes determinaron que el ruido se produjo al ceder una losa, lo que generó daños en la mampostería", aclarando que lo sucedido no afectará "el normal desarrollo de nuestras operaciones".