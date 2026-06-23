Un influencer español quedó impactado con la bandera gigante de Andacollo: "Esto solo podría pasar en Argentina"

El creador de contenidos Roberto Martín reaccionó al despliegue de la bandera confeccionada por alumnos, familias y vecinos del norte neuquino.

La enorme bandera argentina que recorrió Andacollo no solo emocionó a quienes la confeccionaron y participaron de su despliegue. Las imágenes atravesaron fronteras y llegaron hasta España, donde el creador de contenidos Roberto Martín quedó completamente sorprendido por la postal celeste y blanca que ofreció el norte neuquino.

“Esto solo podría pasar en Argentina”, lanzó el influencer al comenzar su reacción. Frente a la pantalla, contempló con asombro cómo alumnos, docentes, familias y vecinos sostenían la extensa bandera mientras avanzaban por las calles de la localidad.

“Mirad lo que han hecho los alumnos de esta escuela, con una tremenda bandera argentina paseándola por las calles de su ciudad. ¡Qué barbaridad, qué locura!”, expresó Martí, sin ocultar su entusiasmo.

la bandera más larga andacollo

La imagen aérea que lo dejó sin palabras

El momento de mayor sorpresa llegó cuando observó la toma realizada desde el aire. Desde esa perspectiva, la bandera parecía no terminar nunca y las personas que la sostenían se veían diminutas frente a sus cientos de metros de extensión.

“Vamos a ver una toma aérea porque no os hacéis una idea de lo que es esto”, anticipó el creador de contenidos. Segundos después, su reacción fue inmediata: “¿Pero qué es esto? ¿Cómo han conseguido esto? Es increíble”.

Martín comparó el tamaño de los alumnos con el de la bandera y aseguró que nunca había visto algo semejante. Incluso hizo una broma al intentar describir sus dimensiones.

“Es lo más largo que he visto en mi vida, aunque suene un poco mal lo que acabo de decir. Fijaos el tamaño de esa bandera”, comentó entre risas.

La bandera desplegada en Andacollo tiene alrededor de 600 metros y comenzó a confeccionarse en 2018 como un proyecto escolar. Con el paso de los años, fue creciendo gracias a la participación de las familias y de toda la comunidad, que aportó retazos, rollos de tela, dinero y horas de trabajo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Martín (@2marsal2)

“Amor por Argentina y por sus tradiciones”

Más allá de las dimensiones, lo que más conmovió al influencer español fue el sentimiento que acompañó al despliegue. Martín destacó el orgullo de los participantes y la manera en que la bandera logró reunir a toda una comunidad.

“Amor por Argentina, por su bandera, por sus colores, por su patria, por sus tradiciones. Esto es Argentina”, sostuvo.

También imaginó la reacción de quienes veían las imágenes desde distintos lugares del país. “Este es el sentimiento de un argentino que ve esto y se emociona. Muchos seguramente estaréis hasta con ganas de llorar”, señaló.

El influencer reconoció que las imágenes lo dejaron impactado y repitió varias veces su admiración por el trabajo realizado en la localidad del norte neuquino.

“Me encanta. A mí me ha dejado sin palabras. No me puedo creer que hayan conseguido una bandera tan grande. Es enorme, impresionante, precioso”, manifestó.

Antes de finalizar su video, Martí dedicó un reconocimiento especial a los estudiantes y a todos los que participaron del proyecto. “Un aplauso para los alumnos de esta escuela. Increíble”, cerró.

Así, la bandera que nació en un aula, creció de la mano de las familias y se extendió por Andacollo terminó provocando asombro a miles de kilómetros. Una postal sencilla, colectiva y profundamente argentina que, esta vez, también emocionó del otro lado del océano.