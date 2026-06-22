Un marplatense se pasó de pícaro al volver de Chile: la maniobra por la que tuvo que donar 20 antenas de Starlink

Todo indica que el hombre premeditó un plan pero que no le salió nada y casi termina en la cárcel por el riguroso trabajo desarrollado por los integrantes de Gendarmería.

Un mecánico oriundo de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, muy flojo de papeles, viajó al vecino país de Chile y utilizó uno de los pasos fronterizos ubicados en la vecina provincia de Mendoza . Cómodamente, en su estanciera marca Ika, fue en busca de un sueño y un plan que rozaba lo delictivo. Es decir, según los registros egresó del país el último día del 2025 con un remolque legal.

Se desconoce el recorrido en el país de Chile aunque se supone que tuvo relación con la pícara maniobra que había pergeñado en La Feliz.

La situación irregular que protagonizó el marplatense se verificó diez días después de su ingreso a la tierra trasandina y una sorpresiva vuelta por el paso Icalma . A partir del minucioso trabajo desarrollado por los hombres del Escuadrón 31 “Aluminé” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) , encontraron algunas incongruencias en el remolque.

Los gendarmes se encargaron de relevar información con sus pares del paso Pehuenches, en Mendoza, y el remolque que el marplatense llevaba a fines de 2025 se encontraba en las antípodas de la flamante casilla rodante que ahora llevaba rumbo a su ciudad. El control se hizo el 11 de enero de este año por la noche y se verificó que se trataba de una casilla marca Swift, modelo Firebrand.

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Luego del correspondiente chequeo, los integrantes del Escuadrón 31 terminaron de confirmar que se encontraban ante una pícara maniobra del hombre, de 52 años, y que debían atribuirle el delito de presunto contrabando, además de avanzar con el secuestro de la flamante casilla fabricada en Reino Unido e importada a Chile.

La cárcel o una reparación integral

La causa recayó en el juzgado de garantías federal de Zapala y el marplatense no ocultó su angustia por la segura pérdida de la casilla sino la posibilidad de terminar preso. Ante esta perspectiva, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) le comentó sobre la posibilidad de acceder a un acuerdo de reparación integral, no puso objeciones.

De forma rápida, en marzo se analizó la alternativa de la reparación y se avanzó con un acuerdo que contempló una donación que benefició al conjunto de los destacamentos de Gendarmería en la provincia de Neuquén: 20 equipos satelitales Starlink “con el objeto de fortalecer la conectividad y capacidad operativa de las unidades afectadas a la prevención e investigación de delitos complejos, entre ellas maniobras vinculadas al contrabando”, destacaron en la resolución definitiva que se conoció la semana pasada.

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Los kits de Starlink ya fueron entregados a los destacamentos de Zapala, Las Lajas, Aluminé, Chos Malal, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y el Escuadrón 68 “Comahue”. Los equipos fueron comprados en una conocida casa de electrodomésticos con sucursales en todo el país.

Chau casilla inglesa

Y seguramente la medida que más le dolió al marplatense fue el decomiso de la casilla rodante, que quedó en manos de la Dirección General de Aduanas (ARCA) y que deberá resolver su destino definitivo.

De esta forma, con el acuerdo conciliatorio, el hombre pudo acceder a su sobreseimiento y lograr la extinción penal de la causa por contrabando abierta a mediados de enero de este año.