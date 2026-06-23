Drogas: no irán a la cárcel, pero deberán amasar a destajo

Una mujer y un hombre que enfrentaron una causa por infracción a la Ley 23.737 lograron acceder a una alternativa de reparación integral y que contempla una curiosa donación.

La mujer y el hombre de Bariloche habían sido imputados por la tenencia de un poco más de 100 gramos de marihuana.

Una mujer y un hombre de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche no irán a la cárcel por una causa de droga s que enfrentan pero tendrán jornadas intensas en lo que a gastronomía se refiere.

El curioso desenlace de una investigación por infracción a la Ley 23.737 tiene como protagonistas a dos personas que fueron interceptadas por personal de Gendarmería Nacional Argentina y se comprobó que ocultaban un poco más de 100 gramos de marihuana en envoltorios y también porros.

Como ocurre en otras situaciones similares, la fiscalía descentralizada de Bariloche avanzó con la investigación ante el posible delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, las pesquisas revelaron que eran personas que consumían drogas en forma habitual y que, además, viven en medio de una gran vulnerabilidad.

Frente a esta situación, la parte acusadora y la defensa pública analizaron la posibilidad de concretar una reparación integral luego de recalificar el delito y considerarlo como tenencia simple de estupefacientes.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

De forma paralela, ante la condición de los dos imputados, se apuntó a pensar una alternativa al pago de una donación y que les sería de difícil cumplimiento. Debido a que ambos están ligados a la venta de panificados, se acordó que hagan una colaboración solidaria que cubra el valor de la donación y que se iba a ubicar en los 400 mil pesos.

Medio millas de prepizzas

Tras el análisis de la propuesta, en las próximas semanas, la mujer y el hombre se comprometieron a amasar a destajo para cumplir con la entrega de 50 prepizzas cada 15 días. En total, la donación ascenderá a medio millar de prepizzas.

En tanto, los celulares incautados en el procedimiento, quedarán en manos de la UNIPROJUD de Gendarmería, en Bariloche.

NEUQUEN-MARIHUANA-ESCANER (2).jpeg La fiscalía resaltó que los narcos del barrio Cuenca XV tenían preparados más de 2,5 kilos de droga para fraccionar. Gentileza Gendarmería Nacional

A su turno, el juez que intervino se limitó a homologar el acuerdo propuesto por la fiscalía y la defensa.

Probation para un soldador y un adiestrador

Una situación no muy distinta a la mujer y el hombre de Bariloche tuvo como protagonistas a un soldador y un adiestrador canino de esta capital, que arrastraban una causa de drogas desde hace cuatro años.

El procedimiento que involucró a los hombres de 28 y 30 años, con domicilio en Neuquén capital, se concretó el 30 de abril de 2022 en horas de la tarde en el Parque Central y estuvo encabezado por efectivos de la Comisaría Segunda y el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina.

Los sospechosos fueron interceptados en el cruce de las calles Don Bosco y Alcorta y, en el caso de uno de los hombres, ocultaba casi una treintena de pastillas de éxtasis en uno de los bolsillos de su campera. Entre las particularidades, las pastillas tenían la inscripción “Rolls Roice” y el rostro de Ironman. También llevaba un poco más de 40 gramos de cocaína.

En tanto, el segundo sospechoso, llevaba ocultas en el bolsillo del pantalón una decena de pastillas de éxtasis, también con el rostro de Ironman.

El hallazgo de la droga motivó la apertura de una causa por tenencia simple de estupefacientes y la intervención del juzgado federal de esta capital.

Al igual que otros procesos, la investigación se demoró y recién quedó cerrada en el presente mes ante el Tribunal Oral Federal (TOF).

Donación de $400 mil para el Castro Rendón

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los defensores particulares estuvieron de acuerdo en que los imputados podían acceder a una probation y la imposición de reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre otros puntos a favor se tuvo presente que los dos imputados no contaban con antecedentes penales computables.

De esta forma, los hombres lograron acceder a la suspensión de juicio a prueba y la obligación de realizar una donación de 400 mil pesos, cada uno, al servicio de Adicciones del hospital Castro Rendón.