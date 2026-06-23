Emocionante video: Marité Berbel cantó completo el Himno de Neuquén y no pudo contener las lágrimas

Frente a cientos de estudiantes, interpretó por primera vez la versión completa del “Neuquén Trabun Mapu” y se vivió un momento de mucha emoción.

Había cientos de chicos, familias en las tribunas, banderas celestes y blancas y un estadio Ruca Che repleto. Pero durante algunos minutos, todas las miradas quedaron puestas sobre Marité Berbel , que vivió sobre el escenario un momento tan esperado como difícil de explicar con palabras.

La cantante neuquina interpretó por primera vez de manera completa el Himno de la Provincia, “Neuquén Trabun Mapu”, durante el acto de Promesa a la Bandera realizado el sábado. Cuando llegó al final, la emoción pudo más: Marité terminó la canción con lágrimas en los ojos.

No se trataba de una presentación más. Era la primera vez que cantaba ante el público las cuatro estrofas y el estribillo de una obra profundamente ligada a su historia familiar y a la identidad de toda la provincia.

El himno fue compuesto por Osvaldo Arabarco y musicalizado por Marcelo Berbel, padre de Marité y uno de los grandes referentes de la cultura neuquina. Durante décadas, en los actos oficiales y escolares se utilizó principalmente una versión reducida, formada por las primeras estrofas y el estribillo.

Marite Berbel Himno Acto 20 de junio Ruca Che (2)

Una canción conocida, pero escuchada de otra manera

Días antes de la ceremonia, el gobernador Rolando Figueroa había firmado un decreto para reglamentar la interpretación del himno provincial y promover que su versión completa sea cantada en acontecimientos especiales.

La decisión fue tomada el 15 de junio, en coincidencia con el aniversario de la provincialización de Neuquén. Apenas cinco días después, la letra completa del “Trabun Mapu” volvió a escucharse con fuerza en uno de los escenarios más grandes de la capital.

Marite Berbel Himno Acto 20 de junio Ruca Che (1)

Y la encargada de ponerle voz fue Marité Berbel

A medida que avanzaba la canción, aparecieron aquellas estrofas que no suelen formar parte de las ceremonias tradicionales. Son versos que hablan del valor de Neuquén para el país, de la capacidad de sus habitantes para superar las dificultades y de la unión de personas provenientes de diferentes lugares.

El propio Figueroa había destacado que esa parte menos conocida del himno guarda algunos de los mensajes más profundos sobre la neuquinidad y la construcción de una identidad común.

El momento tuvo un marco particular. En el centro del estadio había 727 estudiantes de cuarto grado, representantes de 32 escuelas de distintos puntos de la provincia, preparados para realizar su Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.

Habían viajado desde ciudades, pequeñas localidades, comisiones de fomento y parajes rurales. En las tribunas, las familias acompañaban con teléfonos celulares, banderas y aplausos.

La emoción de Marité Berbel al cantar el himno de Neuquén completo, por primera vez

En ese escenario, Marité comenzó a cantar. Su voz recorrió el Ruca Che mientras las imágenes del territorio neuquino aparecían en cada verso: la cordillera, los lagos, la nieve, el Lanín, las araucarias y las raíces mapuches.

Al terminar, la artista no pudo esconder lo que sentía. La emoción se transformó en lágrimas y el público respondió con un aplauso cerrado.

Fue un instante sencillo, sin grandes discursos ni explicaciones. Marité había cantado muchas veces el himno creado por su padre, pero esta vez era diferente: por primera vez lo había interpretado completo, frente a cientos de niños que acababan de renovar el vínculo con otro de los grandes símbolos del país.