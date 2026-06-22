Vuelven las nevadas a la Patagonia: ¿Qué zonas podrían recibir nieve esta semana?

Mientras un sistema de alta presión aportará estabilidad en gran parte de la región, se prevén lluvias en sectores costeros y nevadas en áreas cordilleranas.

La Patagonia tendrá días de nieve, en tanto que la zona costera de Río Negro y Chubut se esperan lluvias y aguanieve.

La Patagonia iniciará la semana bajo la influencia de un extenso centro de alta presión sobre el océano Pacífico, una configuración que favorecerá condiciones de tiempo estable en buena parte del territorio. Sin embargo, el panorama cambiará de manera gradual con el avance de sistemas que podrían generar precipitaciones en la costa de Río Negro y Chubut , además de nuevas nevadas en distintos tramos de la cordillera patagónica .

Las lluvias más frecuentes durante el lunes se concentrarán sobre el extremo este de Río Negro y zonas cercanas a la Península Valdés . Viedma aparece como una de las ciudades con mayor probabilidad de registrar chaparrones, mientras que en sectores externos de la península también podrán desarrollarse precipitaciones asociadas al flujo persistente del sudeste.

En la cordillera, las precipitaciones serán más habituales desde Neuquén hasta Santa Cruz . Se esperan episodios de lluvia, nieve y agua nieve en distintos sectores de montaña, aunque los acumulados más importantes volverán a concentrarse sobre territorio chileno y las zonas más elevadas de los Andes .

Embed Nevadita en algunos tramos de la ruta de los Siete Lagos de Neuquén: Vía; Leonardo Ariel Casanova pic.twitter.com/a4gIZeitlG — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) June 21, 2026

Nevadas en la cordillera

El pronóstico advirtió que durante el martes continuará el predominio de las altas presiones sobre el centro y norte de la Patagonia. Como consecuencia, del Alto Valle y la Confluencia mantendrán condiciones estables, con escasa nubosidad y temperaturas relativamente moderadas para la época del año.

En tanto que, un sistema de baja presión comenzará a acercarse desde el Pacífico al sur de la región. Esto favorecerá nuevas nevadas sobre la cordillera de Santa Cruz y precipitaciones en forma de lluvia, nieve o agua nieve en sectores elevados del oeste de Chubut. Nuevamente, la actividad más intensa quedará del lado chileno de la cordillera.

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La circulación del sudoeste seguirá aportando humedad sobre la costa atlántica. Por eso no se descartan nuevos chaparrones sobre Viedma, la desembocadura del río Negro, El Cóndor y algunos sectores de la Península Valdés, donde el viento también podrá ganar intensidad durante algunos momentos del día.

Lluvias y agua nieve en sectores de la estepa

El miércoles llegará un sistema frontal débil y desorganizado que atravesará buena parte de la Patagonia. Aunque no se esperan fenómenos significativos, sí podrá generar chaparrones dispersos sobre el Valle Medio, el este de Río Negro, el noreste de Chubut y algunos sectores del Alto Valle.

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En las zonas más elevadas de la estepa de Río Negro y Chubut podrán registrarse episodios aislados de agua nieve o nieve, especialmente durante las primeras horas del día. También continuarán las precipitaciones sobre algunos sectores de la cordillera, aunque con tendencia a disminuir hacia la tarde.

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Se destaca la persistencia de las heladas matinales en la Línea Sur de Río Negro y sectores cordilleranos, donde las temperaturas seguirán siendo bajas para la época. Además, en áreas precordilleranas de Neuquén se registrarán períodos ventosos, una situación habitual cuando estos sistemas frontales se aproximan desde el Pacífico. Algunos sectores al oeste de Zapala, como Primeros Pinos y hacia Pino Hachado podrán tener ráfagas superiores a los 100 km/h.