En 15 fotos, así se vivió la victoria de la Selección argentina en pleno centro de Neuquén

El partido de la Selección Argentina cambió por completo el ritmo de la capital neuquina. No hubo neuquino que no viera a la Scaloneta.

Neuquén frenó su marcha. Durante el partido entre Argentina y Austria, las calles de la capital quedaron prácticamente vacías, mientras cientos de personas buscaron una pantalla para seguir cada movimiento de la Selección.

El encuentro transformó la rutina de la ciudad. El tránsito disminuyó notablemente, las veredas quedaron con muy pocos peatones y hasta en los comercios se vivió un silencio poco habitual. Durante varios minutos, toda la atención estuvo puesta en lo que ocurría dentro del campo de juego.

Uno de los puntos de mayor convocatoria fue el Cine Teatro Español , donde cientos de neuquinos se reunieron para alentar a la Argentina frente a una pantalla gigante. Familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos ocuparon las butacas y siguieron el encuentro con camisetas, banderas y una concentración total.

Cada avance argentino provocó murmullos, gritos y aplausos. En cambio, ante una llegada peligrosa del conjunto austríaco, el silencio se apoderó por completo de la sala.

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La misma escena se repitió en bares y confiterías del centro neuquino. Los televisores concentraron todas las miradas y, por un momento, dejaron de importar los cafés, las conversaciones y los pedidos.

Clientes y trabajadores siguieron juntos el partido. Mozos, cocineros y empleados se acercaron a las pantallas cada vez que el desarrollo del encuentro lo permitía, atentos a cada ataque y sin querer perderse ninguna jugada.

En algunos locales, las conversaciones quedaron suspendidas y solo se escuchó el relato de la transmisión. La ciudad mantuvo su actividad, pero con un ritmo completamente diferente, marcado por cada movimiento de la Selección.

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Otro de los lugares elegidos para acompañar a la Argentina fue el Monumento a San Martín. Allí también se congregaron algunos neuquinos para observar el partido mediante la pantalla instalada sobre el edificio de la Municipalidad.

Pese al frío, los hinchas permanecieron en el sector para vivir el encuentro en comunidad. Algunos llegaron con camisetas argentinas, otros se detuvieron mientras caminaban por el centro y decidieron quedarse frente a la pantalla.

Así, durante el cruce ante Austria, Neuquén volvió a demostrar que cada presentación de la Selección es mucho más que un partido. Las calles vacías, los comercios en silencio y las pantallas rodeadas de hinchas mostraron una ciudad unida por la misma ilusión.

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