Petroleros Jerárquicos respalda la ley de GNL: "Generará nuevos puestos para los neuquinos"

Otro gremio de peso en Vaca Muerta apoya el proyecto que se vota esta semana en la Legislatura. Ratifica el acuerdo Neuquén-YPF por USD 25 mil millones.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén , Río Negro y La Pampa manifestó su respaldo al proyecto de ley de Gas Natural Licuado ( GNL ) en acuerdo con YPF que la Legislatura provincial tratará en el recinto este 24 de junio, tras haber obtenido dictamen favorable en comisiones la semana pasada.

El gremio sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad trascendental para fortalecer el crecimiento de la región y proyectar el potencial energético argentino hacia el mundo, y señaló que la Cuenca Neuquina se convirtió en uno de los principales polos energéticos del continente gracias al trabajo cotidiano de miles de empleados del sector.

El secretario general del sindicato , Manuel Arévalo , afirmó que, como representantes de los trabajadores, siempre acompañarán las iniciativas que generen empleo genuino, impulsen capacitaciones, promuevan inversiones y abran nuevas oportunidades para sus compañeros. "Los trabajadores también somos protagonistas del desarrollo energético", es el título del comunicado gremial.

Comunicado de prensa Sindicato Petroleros Jerárquicos GNL

Según destacó, el desarrollo del GNL se convertirá en una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo Vaca Muerta y generar nuevos puestos laborales para los trabajadores neuquinos. Otros gremios como Petroleros Privados, con la cabeza de Marcelo Rucci y Comercio, cuyo referente es Ramón Fernández, están apoyando la iniciativa del gobierno con YPF que promete generar miles de fuentes de trabajo.

GNL: de qué se trata el proyecto

El proyecto de ley, enviado por el gobernador Rolando Figueroa, ratifica el acuerdo firmado el 4 de junio entre la provincia y YPF para desarrollar el primer proyecto de GNL destinado a la exportación desde Vaca Muerta. Contempla una inversión proyectada de 25.000 millones de dólares y prevé una etapa de licuefacción en instalaciones sobre la costa de Río Negro.

El acuerdo incluye garantía de estabilidad fiscal por 30 años para las concesiones no convencionales Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, condicionada a su permanencia dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También fija un esquema de regalías variables, entre 7,5% y 12%, según el precio internacional del gas, y un bono de infraestructura de YPF por 175 millones de dólares para obras provinciales.

El despacho en comisiones se aprobó con los votos de Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal y Juntos, mientras que UxP, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U votaron en contra. Desde la oposición, los principales cuestionamientos apuntaron a la reducción del piso de regalías y a la celeridad del tratamiento legislativo.

Días atrás, los gremios estuvieron en la Legislatura de Neuquén, ya que el oficialismo cuenta con los votos para sacarlo en la próxima sesión ordinaria.

Intendentes en apoyo al GNL

El proyecto también recibió el respaldo del intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, y de los jefes comunales de Cutral Co y Plaza Huincul, en un debate que ya generó posiciones encontradas entre distintos sectores sindicales, como ATE y ATEN, SEjun y Adunc que no convalidaron las cláusulas del puso de regalías del 7,5% para este proyecto.