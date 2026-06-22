El invierno llegó a Neuquén con nevadas en toda la cordillera: así quedó pintada de blanco

De norte a sur las nevadas marcaron el inicio de esta temporada. El pronóstico prevé bajas temperaturas para toda la semana en todo Neuquén.

Llegó el invierno y con fuerza. Durante el fin de semana, las nevadas se extendieron a lo largo de gran parte de la cordillera provincial y dejaron postales completamente blancas desde la Región de los Lagos hasta el norte neuquino . Aunque en muchas localidades las precipitaciones comenzaron como lluvia, el descenso de las temperaturas transformó el paisaje y generó complicaciones en rutas y pasos fronterizos.

Desde D efensa Civil de Neuquén informaron que las precipitaciones se mantuvieron entre el viernes y el domingo en distintos sectores cordilleranos, con acumulaciones de nieve principalmente en zonas altas.

"Las precipitaciones persistieron en cordillera, principalmente en áreas altas de la provincia, tanto en el sur, centro y norte del Neuquén", explicó a LM Neuquén Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.

nieve en el cholar

Según detalló, el fenómeno comenzó durante la noche del viernes en la Región de los Lagos, donde inicialmente predominó la lluvia en sectores urbanos y cotas bajas.

"Mucha lluvia, mucha agua en sectores urbanos. Las rutas estuvieron transitables, pero con extrema precaución", indicó.

Sin embargo, el escenario cambió durante la madrugada y la mañana del sábado, cuando las temperaturas descendieron y comenzaron las nevadas de variada intensidad en la alta cordillera.

De Villa La Angostura al norte neuquino

Las nevadas se registraron en gran parte de la geografía cordillerana. Los primeros reportes llegaron desde la Región de los Lagos, donde localidades como Villa La Angostura y San Martín de los Andes amanecieron rodeadas por montañas completamente cubiertas de nieve.

Con el correr de las horas, el fenómeno avanzó hacia el centro de la provincia y alcanzó sectores de Villa Pehuenia, Aluminé y la zona de Pino Hachado. "Las nevadas se fueron propagando hacia el centro de la provincia, todo lo que es Villa Pehuenia, Aluminé y el Paso Pino Hachado", señaló Cruz.

nieve en el cholar 1

Más al norte, también se registraron acumulaciones en áreas cercanas a Varvarco y Manzano Amargo, aunque sin alcanzar niveles extraordinarios.

"Tenemos acumulación de nieve en cotas altas principalmente. En sectores cercanos a Varvarco y Manzano Amargo hubo nieve, aunque no de gran magnitud", explicó.

Las imágenes compartidas por vecinos y turistas mostraron cerros, bosques y caminos cubiertos por una capa blanca que marcó el inicio de la temporada invernal en la provincia.

Las condiciones meteorológicas impactaron especialmente en los cruces internacionales. El caso más complejo fue el del Paso Internacional Pino Hachado, que permaneció intransitable durante gran parte del sábado debido a la acumulación de nieve y las tareas de despeje.

El invierno llegó a Neuquén con nevadas en toda la provincia

La situación comenzó a mejorar durante el domingo y el paso volvió a habilitarse desde las 11 de la mañana, aunque con extrema precaución.

El Paso Internacional Cardenal Samoré también presentó dificultades por la presencia de nieve y hielo, especialmente en los sectores cercanos al límite entre Neuquén y Chile.

"Hubo mucha nieve y mucho hielo en diferentes sectores", detalló el funcionario. Las complicaciones afectaron principalmente al transporte pesado, que tuvo dificultades para circular en varios tramos de la cordillera.

Rutas con hielo y portación obligatoria de cadenas

Más allá de las nevadas, el principal problema durante las últimas horas fue la formación de hielo sobre la calzada. Las temperaturas bajo cero registradas durante la noche y la madrugada provocaron el congelamiento de sectores húmedos en rutas nacionales y provinciales.

"Ahora principalmente tenemos hielo en la calzada y está complicada la transitabilidad en muchos sectores", advirtió Cruz. Entre los corredores con mayores dificultades se encuentran las rutas nacionales 40 y 237, además de varias rutas provinciales.

La Ruta Provincial 46, que conecta Zapala con Aluminé, requiere portación obligatoria de cadenas debido a las condiciones invernales.

paso internacional con nieve

También se registraron inconvenientes en la Ruta Provincial 13, donde la presencia de nieve, hielo y viento blanco obligó a restringir la circulación en algunos momentos del fin de semana.

La Ruta Provincial 23 presentó sectores intransitables entre Litrán y la Ruta Nacional 242 por acumulación de nieve y barro. En tanto, la Ruta Provincial 26 hacia Caviahue mostró importantes sectores con hielo sobre la calzada.

En Caviahue, uno de los destinos turísticos más vinculados a la nieve, las precipitaciones dejaron acumulaciones visibles dentro de la localidad, aunque los mayores registros se concentraron en las zonas altas.

"Caviahue tiene algo de acumulado de nieve dentro del pueblo, pero principalmente tuvimos un aumento importante en los sectores elevados", explicó el titular de Defensa Civil.

Las imágenes que comenzaron a circular durante el fin de semana mostraron bosques nevados, caminos blancos y paisajes típicamente invernales que anticipan una temporada que promete buenas condiciones para las actividades de nieve.

Nieve Nevada Caviahue 170326 Se anticipa un fin de semana con nieve en la cordillera.

Mientras tanto, en el norte provincial también se registraron nevadas en sectores de montaña y temperaturas extremadamente bajas.

Una semana marcada por el frío

Las condiciones invernales continuarán durante los próximos días. Desde Defensa Civil anticiparon que las bajas temperaturas persistirán durante toda la semana y podrían intensificarse hacia mediados de semana.

"Las bajas temperaturas van a permanecer prácticamente durante toda la semana y se van a intensificar a partir del miércoles y jueves", adelantó Cruz.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron consultar el estado de rutas antes de emprender viajes hacia la cordillera, portar cadenas cuando corresponda y extremar las precauciones por la presencia de hielo.