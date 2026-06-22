Un pastor evangélico de Neuquén que cruzó a Myriam Bregman tras el gol de Messi: ¿Por una fake news?

El líder de la Iglesia Jesús es Rey y padre de la senadora Nadia Márquez compartió una polémica frase que le atribuyeron a la la diputada de izquierda.

Una fake news que circuló esta semana en redes volvió a demostrar lo fácil que es viralizar una mentira cuando coincide con el clima de euforia futbolera. Esta vez quien picó el anzuelo fue el pastor neuquino Hugo Márquez , líder de la iglesia evangélica Jesús es Rey y padre de la senadora nacional Nadia Márquez de La Libertad Avanza, que compartió indignado una supuesta frase de la diputada de izquierda Myriam Bregman sobre un partido de la selección argentina ante Austria.

El posteo original, que circulaba en una cuenta llamada "Jorge y Nacho", aseguraba que Bregman había declarado: "Hoy somos todos Austria, un país ejemplar sin corrupción, no como la Argentina de Milei".

El problema es que esa frase no existe. No hay entrevista, video ni registro alguno de que Bregman haya dicho algo parecido.

Posteo Márquez

Aun así, Márquez tomó la noticia como verdadera y subió desde su cuenta de Instagram (@hugo.o.marquez) una captura de pantalla de su televisor mostrando a Messi en pleno partido, con el siguiente comentario: "Dedicado a Myriam Bregman y la izquierda nacional que apoya a Austria y critican a Messi".

El posteo sumó decenas de likes en minutos, alimentado por el entusiasmo de los hinchas y el rechazo automático a cualquier crítica que venga "de la política".

Lo curioso —y lo que delata el origen fabricado de la historia— es que la propia publicación de "Jorge y Nacho" incluía, perdido entre una decena de hashtags genéricos, la etiqueta #fakenews. Una suerte de confesión escondida a la vista de todos, que nadie pareció leer antes de indignarse y compartir.

Posteo fake

El episodio es un caso de manual de cómo funciona la maquinaria de desinformación. Se inventa una frase verosímil que apela a una grieta ya instalada, se la pone en boca de una figura política conocida, se la viste con el formato de una "tapa" de noticias con logo y diseño profesional, y se espera que la bronca haga el resto del trabajo.

Funcionó, pero el contenido falso recorrió perfiles, fue tomado como cierto y terminó generando un cruce público que, en los hechos, nunca existió.